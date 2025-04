Poker d’assi per Dromos 2025 

Il festival Dromos scopre le prime carte della sua ventisettesima edizione, ed è un poker d’assi quello che calerà a fine luglio sul palco allestito nell'impareggiabile scenario dell'area archeologica di Tharros, la città fenicia sulla costa del Sinis, a una ventina di chilometri da Oristano: Kurt Elling e gli Yellowjackets in arrivo il 26 per un omaggio ai mitici Weather Report; il cantante, produttore e polistrumentista neozelandese/australiano Jordan Rakei, di scena la sera dopo, domenica 27; altra voce e altri suoni con l'americano Gregory Porter, di ritorno al festival il 29 luglio, a distanza di 8 anni dopo il suo precedente, applauditissimo concerto a Oristano; e ancora una voce, quella femminile e inconfondibile di Dee Dee Bridgewater, attesa a Tharros sabato 30, anche lei già a Dromos in altre occasioni e sempre con grande successo.

I biglietti

I biglietti per i concerti si possono acquistare online sul sito di Dromos. I prezzi vanno dai 75 ai 30 euro in base al settore (poltronissima, poltrona, primo e secondo settore) e variano da concerto a concerto. In vendita anche un abbonamento per le quattro serate al costo di 175 euro in poltronissima, 150 euro in poltrona, 130 euro nel primo settore e 115 nel secondo. A tutti i prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita.

La speranza è una scelta

In attesa di svelare l'intero cartellone, le quattro serate di fine luglio a Tharros si annunciano già tra gli eventi clou della ventisettesima edizione del festival Dromos che come sempre si snoderà tra Oristano e i vari centri della provincia che fanno parte del suo circuito - Cabras, Donigala Fenughedu, Fordongianus, Marrubiu, Neoneli, Nureci e Tadasuni - con un fitto programma che comprende, oltre alla musica, anche mostre, incontri, film e altro ancora; un'edizione che sceglie come tema centrale e titolo “Hope”, speranza, proseguendo il percorso intrapreso nelle due precedenti all'insegna di “People” e “Change”, per promuovere un mondo più equo, giusto e solidale. Speranza, insieme a umanità e cambiamento, diventa forza trasformativa e stimolo all'azione: questo il messaggio che Dromos lancia in questi tempi di conflitti e instabilità per immaginare un futuro migliore.

Verso il futuro

«Per chi, come Dromos, si impegna nella costruzione di un mondo solidale, giusto e nonviolento», sottolinea la curatrice d'arte Chiara Schirru nel suo testo che introduce al tema del festival, «parole come umanità, cambiamento e speranza, costituiscono, del resto, indagine costante del suo percorso. Già potenti se considerati singolarmente, questi concetti, in sinergia tra loro, diventano una miscela esplosiva capace di orientare l'uomo verso una reale inversione di rotta. E se nelle ultime due edizioni, con “People” e “Change”, il festival ha proposto una visione combinata e inscindibile tra l'uomo e il cambiamento, scegliendo Hope per l'edizione 2025, Dromos intreccia e connette la Speranza ai due temi precedenti, ponendola come strumento impareggiabile e prezioso per sigillare questa triade e guardare con fiducia verso il futuro. Argomento, quello in programmazione, che lungi dal chiudere l'importante percorso portato avanti in questi anni, indirizza e proietta verso lo sviluppo di una cultura equa e costruttiva, realizzabile solo con la partecipazione attiva e intenzionale di ognuno di noi».

Le informazioni

Notizie, informazioni e aggiornamenti sul sito www.dromosfestival.it, sul canale Telegram e nelle pagine social Facebook e Instagram di Dromos. La segreteria del festival risponde al numero di telefono 0783 31 04 90, al numero whatsapp 334 80 22 237 e all'indirizzo di posta elettronica info@dromosfestival.it ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA