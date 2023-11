poker consecutivo per la techfind 

basket roma 57

san salvatore s. 72

Basket Roma : Lucantoni 8, Cedolini 10, Fantini 9, Benini 9, Aghilarre 13, Leghissa 2, Perone 1, Preziosi, Cenci 5, Brandimarte ne, Manocchio. Allenatore Bongiorno

Techfind Selargius : Reani 6, Mura 6, Granzotto 10, Ceccarelli 18, Pavrette 18, El Habbab 11, Pandori, Berrad 3, Valenti ne, Corongiu. Allenatore Righi

Parziali : 17-23; 32-39; 46-56



Non si arresta la marcia della Techfind Selargius. Guidata da una Pavrette in formato super (18 punti e altrettanti rimbalzi), la squadra di Righi espugna il parquet del Basket Roma e porta a casa la quarta vittoria consecutiva nel campionato di Serie A2 Femminile.

Affermazione non schiacciante ma comunque mai in discussione per le selargine, partite in maniera decisa (+6 al 10’) e capaci di tenere in mano le redini del match anche nella fase centrale, quando le capitoline hanno più volte tentato di rifarsi sotto affacciandosi sul -4.

Per chiudere i giochi, il San Salvatore si è affidato alle ricezioni vicino a canestro di Pavrette. Roma ha risposto con la difesa a zona, beffata però dalle triple di Berrad e Mura che hanno scritto la parola fine sulla contesa.

«La squadra è stata abile a replicare la stessa intensità che aveva fatto la differenza contro Empoli», commenta Righi, «si è trattato di una prestazione matura, che ci ha permesso di vincere su un campo complicato. Nei momenti di difficoltà siamo sempre riusciti a compattarci in difesa».



