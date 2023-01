poker Budoni, vetta a un punto 

Bonorva. Nulla da fare per il Bosa che, al Chicchito Chessa, cede nettamente con il Budoni che ha dominato per quasi tutta la partita, lasciando poco alla formazione di Salvatore Carboni. Così la squadra gallurese approfitta del pareggio del Latte Dolce per accorciare le distanze in classifica.

Bosa (4-4-2) : Caroli, Giaracuni, P. Carboni, Grella (1' st Poli), Pucinelli (32' st Avellino), Spano, Unali, Maida, Di Angelo (23' st Riu), Imoh, Faye (1' st R. Carboni; dal 6' st M. Carboni). In panchina Pinna, S. Carboni, Madau, Carta. Allenatore S. Carboni. Budoni (4-3-3) : Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez (35' st Steri), Farris (40' st Lamacchia), Satta, Rossi, Scioni, Meloni (32' st Diaye), Spano (45' st Lancioni), Greco (25' st Ortenzi). In panchina Riccio, Zullo, Lamacchia, Diop, Luongo. Allenatore Cerbone. Arbitro : Vazzano di Catania. Reti : 10' pt e 12' st Greco, 29' st Dominguez, 24' Meloni. Note : ammoniti Grella, S. Carboni, Dominguez, Poli, Farris. Recupero 2' e 3'.

La partita

La prima occasione è dei padroni di casa: al 7', rovesciata di Faye, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla sopra la traversa. Al 10' gli ospiti passano in vantaggio grazie a gran diagonale di Greco che infila sull'angolino basso. Al 14' il Budoni può raddoppiare: Farris serve in area Meloni, conclusione di quest'ultimo respinta da Caroli, la palla viene ribattuta in goal da Scioni ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il raddoppio della formazione di Cerbone è solo rimandato: al 29', calcio d'angolo di Spano, imperioso colpo di testa di Dominguez che beffa Caroli. Il Budoni potrebbe chiudere la partita già al 40', ma Vazzano annulla il secondo gol di giornata, stavolta a Spano. Arriva al 43' la prima occasione del Bosa con Di Angelo che calcia fuori nonostante Faustico fosse fuori dai pali.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con le proteste del Budoni per una presunta spinta in area di rigore su Meloni. Al 6' risponde il Bosa con Imoh ma la sua conclusione finisce fuori. Al 12' arriva il terzo gol del Budoni grazie a un bel colpo di testa di Greco. Gli ospiti non si fermano e realizzano anche la quarta rete al 24': Spano serve Meloni che batte, in uscita Caroli. Il Bosa può realizzare il gol della bandiera ma la punizione di Imoh viene parata da Faustico. Nei minuti di recupero, traversa di Lancioni.

Antonio Caria

