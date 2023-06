Poker azzurro, battuta la Cina 

Impresa delle ragazze dell'Italvolley ad Hong Kong. Le azzurre hanno chiuso la Pool 3 di Nations

League battendo le padrone di casa della Cina al tiebreak (23-25; 25-23; 18-25; 25-22; 15-12) conquistando un il quarto successo consecutivo che rafforza l’ottavo posto e le possibilità di accedere alle Finals. È stato un altro match ad altro livello quella della squadra di Davide Mazzanti, che ha conquistato la quarta vittoria al tiebreak su cinque dimostrando carattere, gioco ed un entusiasmo su cui costruire il prossimo futuro. Nella notte italiana, le azzurre hanno raggiunto Bangkok, dove dal 27 giugno al 2 luglio si svolgerà l'ultima pool della fase intercontinentale del torneo.

Per l'ultima uscita in terra cinese, Mazzanti ha cambiato solo una pedina nel sestetto iniziale affidandosi a Bosio in regia con Nwakalor in diagonale, Omoruyi e Sylla schiacciatrici, Mazzaro e Danesi al centro, e Fersino da libero.

