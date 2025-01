Poker azzurro a Melbourne 

Melbourne. Era solo il primo turno, ma tutti i più quotati della pattuglia azzurra sono andati a dormire con la consapevolezza di poter dire la loro nel tabellone principale dell'Australian Open. Sui campi del Melbourne Park é stato un martedì di successi per Matteo Berrettini - il più atteso - e per i due Lorenzo, Musetti e Sonego. Così come per Jasmine Paolini tra le ragazze. Si sono dovuti arrendere Luca Nardi, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Quest'ultimo sconfitto da Musetti in una sfida tutta italiana e molto combattuta.

Bravo Matteo

La giornata (la notte in Italia) si é aperta con il ritorno vincente in Australia di Berrettini, dopo il forfait dello scorso anno per problemi fisici. Ha superato in rimonta il britannico Cameron Norrie, con il puteggio di 6-7 (4/7), 6-4, 6-1, 6-3. Forte di 32 ace e 63 colpi vincenti, il numero 34 del mondo ha imposto il suo ritmo senza lasciare spazio all'avversario. Al prossimo turno affronterà il danese Holger Rune che ha sconfitto il cinese Zhang Zhizhen in 5 set. Numero 13 Atp, il 21enne Rune ha vinto tre dei quattro precedenti. «È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto, un'emozione speciale». È invece andato ko Nardi che, all'esordio in main draw, si è portato avanti due set a uno, ma non è riuscito a cogliere la sua prima vittoria in un major. Ha finito per cedere alla distanza con il canadese Gabriel Diallo, vincente in quattro, lottati, set. Quattro ore e 6' é durato il derby azzurro vinto da Musetti su Arnaldi: 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 in favore del carrarino, che ora attende il canadese Denis Shapovalov. Un bello spot per il tennis italiano. «È stato un primo turno durissimo. Matteo è fuori dalle teste di serie di pochissimo e per me questo è lo Slam in cui ho ottenuto meno e dove ho meno certezze. Per tutti questi motivi credo si sia visto un buon Lorenzo», ha detto Musetti. «Ho avuto carattere nei due tiebreak vinti, in particolare quello del terzo set che mi ha dato una marcia in più». Si é regalato un bell'inizio di torneo anche Sonego, superando lo svizzero Stan Wawrinka (6-4, 5-7, 7-5, 7-5), che a Melbourne si impose nel 2014, in poco più di tre ore di gioco. Il piemontese affronterà stanotte il giovane brasiliano Joao Fonseca (n.112) - vincitore delle ultime NextGen Finals - che ha eliminato in tre set il numero 9 del mondo, il russo Andrey Rublev, confermandosi un grande talento. Nulla da fare per Cobolli. Il n. 32 ha perso in quattro set contro l'argentino Tomas Etcheverry, con il punteggio di 6-7(8/10), 6-3, 7-5, 6-1, peggiorando così il terzo turno dell'anno scorso. Stanotte torna anche Jannik Sinner, contro l’australiano Tristan Schoolkate (173).

Le donne

Nel tabellone femminile in campo la sola Paolini. La n.4 del ranking Wta ha eliminato la cinese qualificata Wei Sijia (6-0, 6-4). «Non é stata una partita facile, soprattutto nel secondo set ho dovuto cercare di restare molto concentrata e servire bene», le parole della toscana. «Quindi sono contenta di come l'ho gestita». Le tocca la messicana Renata Zarazua (70).

RIPRODUZIONE RISERVATA