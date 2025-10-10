VaiOnline
Verso gli Europei.
11 ottobre 2025 alle 00:17

Poker alla Svezia dell’Under 21 Bene Palestra 

ITALIA 4

SVEZIA 0

Italia (4-3-3) : Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (27’ st Ekhator), Lipani, Ndour (38’ st Dagasso); Cherubini (27’ st Pafundi), Camarda (27’ st Berti), Koleosho (38’ st Fini). In panchina Dellavalle, Fortini, Idrissi, Marinelli. Ct Baldini

Svezia (4-3-3) : Bishesari; Ant- wi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (1’ st Kurtulus), Boudri (40’ st Tolf); Njie (17’ st Kusi Asare), Swedberg (17’ st Kanga), Sonko (17’ st Ayari). In panchina Bergvall, Karlsson, Picornell, Samulesson. Ct Backstrom.

Arbitro : Jollenbeck (Ger)

Reti : nel pt 12’ e 47’ Pisilli, 40’ Camarda (rig.); nel st, 40’ Berti (rig.)

Cesena. La cura Baldini funziona: l'Italia Under 21 batte 4-0 la Svezia e fa un ulteriore passo avanti verso la qualificazione agli Europei del 2027. Gli azzurri, a Cesena, vincono la terza partita consecutiva alle dipendenze del tecnico toscano ed impressionano per la supremazia a centrocampo e il bel gioco: due “ingredienti” rari da tempo in casa Italia. Merito del gioco di squadra ma anche dei suoi finalizzatori: Niccolò Pisilli, inarrestabile in campo, è autore di due gol; mentre Francesco Camarda realizza, con un cucchiaio su rigore, la sua prima rete con la maglia della Nazionale. Il quarto gol lo realizza Berti, ancora su rigore procurato da Fini. Ottima la prova del rossoblù Palestra, autore anche dell’assist per la terza rete, mentre Idrissi è rimasto in panchina.

