poker al monastir: il derby all’elmas 

È dell’Elmas il derby sardo della sesta giornata di Serie B. La squadra di Mura batte il Monastir 4-1 e sale al terzo posto del girone A. Quella giallonera è anche l’unica vittoria isolana del turno: il Città di Cagliari pareggia 3-3 contro la Roma, perdono sia la San Sebastiano Ussana sia il Villaspeciosa.

La vittoria

A Monastir trionfa l’Elmas ma sono i padroni di casa ad aprire le danze al secondo minuto con il tap-in di Serra dopo il palo colpito da Santoni. I gialloneri pareggiano già al 3’ con il gol di Idda su assist di Alan. Al 17’ è Coni a ribaltare il punteggio per l’Elmas depositando in rete dopo l’uno contro uno con il portiere Putzulu. Nella ripresa il risultato resta a lungo bloccato sul 2-1 fino al 14’, quando Cossu allunga sul 3-1. La squadra allenata da Barbarossa prova a rientrare col portiere di movimento ma Meloni viene fermato dal palo. A 47 secondi dalla sirena è Cianchi a far calare il sipario sul derby con il definitivo 4-1.

Pareggio

Nel girone E conquista un punto prezioso il Città di Cagliari. La squadra di Cocco esce soddisfatta dal PalaConi dopo il pareggio per 3-3 contro la Roma. In gol Tricarico e Piaz. Completa il tabellino un’autorete ospite.

Sconfitte

Non basta la rete di Monetto. Si ferma dopo due vittorie consecutive la San Sebastiano Ussana, sconfitta 2-1 in trasferta dal Sermig. Stop anche per il Villaspeciosa, battuto 7-2 sul campo de La Pisana nonostante il doppio vantaggio firmato da Garrido e Pusceddu.

