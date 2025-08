Poi, senza Gigi, è naufragio a Madrid 

Con Riva avremmo potuto fare molta strada in quella Coppa dei Campioni. A Cagliari questa frase si ripete da talmente tanto tempo che ormai non viene neppure più messa in discussione. Ma è davvero così?

La sedicesima edizione della Coppa dei Campioni vede in lizza le 33 squadre che hanno vinto il titolo nazionale. C’è un preliminare (Levski Sofia-Austria Vienna 3-1, 0-3) poi si parte con i sedicesimi di finale. Il sorteggio non è dei più semplici per il Cagliari, anche se il calcio francese di quel tempo non può competere con quello italiano. Ai nastri di partenza ci sono i campioni in carica del Feyenoord - ma gli olandesi usciranno al primo turno per mano dei rumeni dell’Uta Arad - e gli scozzesi del Celtic, unica squadra che ha già sollevato il trofeo e che ha mancato il bis nella finale di 4 mesi prima a San Siro. Per la Spagna c’è l’Atletico Madrid, per l’Inghilterra si schiera l’Everton, per la Germania il Borussia Mönchengladbach, per la Grecia il Panatinaikos. Per l’Olanda c’è l’Ajax del giovane tecnico (ed ex bandiera dei Lancieri) Rinus Michels, che con Cruyff, Neeskens, Suurbier, Haan e il giovanissimo Krol, sta iniziando un ciclo d’oro che lo porterà a trionfare in questa e nelle due successive edizioni e a formare l’ossatura dell’Olanda vicecampione del mondo 1974 (non a caso con Michels ct). Nella finale del 2 giugno 1971, a Wembley, liquiderà il “Pana” per 2-0 con reti di van Dijk e Haan.

Il Cagliari, eliminati gli stefanesi, ha un altro avversario “pesante”. L’Atletico Madrid ha eliminato l’Austria e ha in Luis Aragonés (futuro ct campione d’Europa 2008 con la Spagna) il mattatore. Il sorteggio assegna ai colchoneros il ritorno in casa il l’Estadio Manzanares è una bolgia perché all’andata non volano carezze e complimenti. Il Cagliari passa con il solito Riva e raddoppia con Nenè. Nella ripresa, però, la rete concessa ad Aragonés è una doccia fredda. Il confronto è aperto se non fosse che nel frattempo Riva va in Nazionale. Al Prater, contro l’Austria, un raffreddore lo tiene in forse sino alla vigilia. Poi decide di giocare: l’Italia vince ma lui lascia una gamba nello scontro con Hof. A Madrid gli “orfani di Riva” sono travolti dalla tripletta di Aragonés, aperta da un dubbio rigore. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA