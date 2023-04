«Poi finimmo al Festival di Sanremo» 

Ridere e sorridere sono due aspetti diversi. Si sfiorano, sembrano nutrirsi l’uno dell’altro e al contempo si allontanano. Ma c’è chi, come il duo comico Pino e gli Anticorpi costituito dai fratelli sassaresi Michele e Stefano Manca, riesce a farli combaciare dando vita a spettacoli come “Live in Tokyo” che va ben oltre una summa di sketches e personaggi esilaranti: bensì è la dimostrazione che dietro battute sagaci e gags che della stravaganza fanno marchio di fabbrica sta alla base una capacità di osservazione acuta a cui non sfuggono vizi, difetti e ipocrisie. Sotto l’insegna della stagione della Grande Prosa del Cedac oggi saranno al Civico Oriana Fallaci di Ozieri, domani al Cine/Teatro di Olbia, sabato al San Bartolomeo di Meana Sardo per poi concludere domenica al Padiglione Tamuli a Macomer. Quattro date all’insegna di un monito prezioso pronunciato da Alberto Moravia: la comicità implica l'esperienza indispensabile della serietà. Non di certo quella pedante, ma quella arguta che sa come lasciare il segno senza cadere nel tranello del volgare e del becero.

Pino e gli Anticorpi, dal 1994 ad oggi tanto è cambiato. Cosa vi manca degli esordi?

«Sembra ieri eppure sono trascorsi quasi 30 anni. Beh, sicuramente ci manca la componente quasi eroica di quel primo periodo. Noi facevamo tutto per il gusto di farlo, ogni serata era un'avventura, non avevamo nessuna pretesa né tantomeno aspettativa. Le prime serate le facevamo nella nostra città ovvero Sassari poi a Porto Torres: eravamo in cinque, talvolta anche di più, era tutto molto spontaneo. Non sapevamo ancora che questo sarebbe stato il nostro mestiere, tutto quel che veniva era ben accetto».

Tra i momenti di svolta l’approdo nel 2001 a “Scherzi a parte” e nel 2005 a “Colorado Café”.

«Sono stati due momenti importanti che ci hanno proiettato su uno scenario più ampio rispetto a quello a cui eravamo abituati. Oltre a questi programmi, ci teniamo a sottolineare la nostra prima tournée per tutta la Penisola: è proprio in quell’istante che ci siamo accorti che stavamo facendo il salto di qualità, fu un’esperienza molto stimolante con circa venti date che si conclusero in Puglia. Da lì in poi abbiamo acquisito maggiore consapevolezza di quello che stavamo realizzando mantenendo però sempre i piedi per terra: da quel punto di vista siamo sempre stati molto pragmatici e non abbiamo mai perso il desiderio di migliorarci. Lo studio è fondamentale».