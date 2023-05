Poi all’improvviso irrompe Luvumbo... 

Come Alberto Cerri due anni fa sempre in Cagliari-Parma, se non meglio: per Zito Luvumbo due gol e un rigore procurato ieri sera, che hanno permesso il ribaltone da 0-2 a 3-2 negli ultimi 22’ di gioco. Un subentro sensazionale quello dell’angolano, mandato in campo all’intervallo al posto di Pavoletti e capace di spaccare in due la partita, quello che Ranieri più volte gli aveva chiesto in stagione. E lui ieri ha ripagato la fiducia dell’allenatore, coi primi gol sotto l’attuale guida tecnica che hanno fatto impazzire di gioia i 16.110 della Domus, cambiando la storia di partita e playoff. «Con lo spirito della seconda parte possiamo arrivare dove vogliamo, anche in Serie A», la sua certezza sul valore della squadra in vista del rush finale. E se il Cagliari può presentarsi sabato prossimo al Tardini con due risultati su tre tanto del merito è suo.

Riapparso

Luvumbo non segnava dal 27 novembre, a Frosinone, dove aveva trovato il terzo gol stagionale dopo quelli contro Benevento e Brescia. Poi un lungo periodo con molte più ombre che luci, fino al 68’ di ieri quando ha avviato una rimonta che sembrava ormai quasi impossibile. «Cos’ha detto Ranieri all’intervallo? Di rientrare in campo con lo spirito giusto e la stessa voglia», il racconto su cosa si è fatto tra primo e secondo tempo per mettere le basi per capovolgere il risultato. Per lui è la prima doppietta in carriera da professionista, le precedenti (tre) erano arrivate con la Primavera rossoblù: l’ultima il 9 aprile di un anno fa, in un 2-4 al Milan, le altre alla Spal (28 febbraio 2022) e all’Empoli (12 giugno 2021).

Uomo in più

Si è parlato tanto di Lapadula, Mancosu e Pavoletti come dei tre uomini offensivi che possono portare il Cagliari in alto, ma ora anche Luvumbo si affaccia come opzione aggiuntiva per decidere nel momento chiave. Con le sue giocate ha mandato in tilt il Parma, che per più di un’ora appariva in controllo della sfida, entrando in tutti e tre i gol. Prima il piatto destro che ha riaperto i giochi, su cross di un instancabile Nández, poi l’intuizione di capire il retropassaggio sbagliato di Delprato, facendosi toccare dall’ingenuo Mihaila per il rigore trasformato da Lapadula. Quindi la giocata da fuoriclasse sul 3-2 al 90’, saltando due avversari prima di piazzare il pallone sotto la traversa e andare a festeggiare coi compagni sotto la Sud. Due gol di destro, nemmeno il suo piede, e una notte da ricordare. «La più bella della mia carriera? Dico di sì, però non è finita. Abbiamo ancora un’altra finale in casa del Parma, dove dovremo mettere in campo lo stesso spirito per vincere». Ma in attesa del ritorno il miglior regalo al Cagliari per i 103 anni della società l’ha fatto lui.