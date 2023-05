Poggio, una rinascita sportiva 

Una prima squadra del circolo capitanata da Riccardo Catani e Dario Lopes, e che si è rafforzata con l’inserimento di due nuovi giocatori di buon livello, Jaume Pla Malfeito (spagnolo, 27 anni, già 299 ATP in doppio e 501 nel singolo) e Carlo Cataldi (2.4, classe 1997, romano). L’ambizione è quella di conquistare la promozione in serie B, traguardo mai raggiunto nella storia ultratrentennale del club. Una squadra che vede in campo anche Federico Visioli (2.7), Ludovico Sanna (3.1 del vivaio), Riccardo Catani (3.3), Dario Lopes (3.4), Gabriele Mudu (3.4 locale), Giacomo Piras (3.4) e Simone Secci (3.4).

Poggio dei Pini rinasce, dopo l’alluvione del 2008 che aveva cancellato il circolo. Il club tennistico “poggino” cerca il clamoroso salto in Serie B, oggi che i playoff sono stati conquistati alla fine di un girone complesso. il presidente Giancarlo Sanna sta guidando un circolo che dopo alcune stagioni concluse ad un passo dalla promozione, e grazie all’aiuto di aziende di soci della cooperativa Poggio dei Pini, in questa stagione ha ambizioni di promozione alla B2, la categoria superiore.

Una prima squadra del circolo capitanata da Riccardo Catani e Dario Lopes, e che si è rafforzata con l’inserimento di due nuovi giocatori di buon livello, Jaume Pla Malfeito (spagnolo, 27 anni, già 299 ATP in doppio e 501 nel singolo) e Carlo Cataldi (2.4, classe 1997, romano). L’ambizione è quella di conquistare la promozione in serie B, traguardo mai raggiunto nella storia ultratrentennale del club. Una squadra che vede in campo anche Federico Visioli (2.7), Ludovico Sanna (3.1 del vivaio), Riccardo Catani (3.3), Dario Lopes (3.4), Gabriele Mudu (3.4 locale), Giacomo Piras (3.4) e Simone Secci (3.4).

La ricostruzione

La tremenda alluvione dell’ottobre 2008 aveva letteralmente seppellito i campi sotto una coltre impenetrabile di fango. Da quel momento, il coraggio della dirigenza ha travolto tutti d’entusiasmo, una ricostruzione che ha visto la riapertura della scuola tennis e dell’attività agonistica. Nel 2016, otto anni dopo, i fondi della Regione hanno permesso di rimettere in piedi le coperture dei campo e ricostruire il manto in cemento.

In campo

La squadra del Poggio Sport ha raggiunto il primo posto nel girone B della Serie C, imbattuta e capace di superare nell’ultima giornata (a Oristano) l’altra capolista TC 70. Grazie ai successi di Cataldi su Palosi (6/4, 6/2), di Malfeito su Armeni (6/2, 6/1), di Visioli su Amatiste (7/6, 6/3) e del doppio Malfeito / Cataldi su Palosi / Amatiste (6/4, 7/5). I playoff: domenica 28 la squadra di Capoterra affronterà la sfida di andata con il Tennis Club Cagliari A a Monte Urpinu, uno squadrone allestito dal direttore tecnico Martin Vassallo, ritorno domenica 4 giugno a Poggio. Nell’altro accoppiamento, Oristano affronterà in casa un’altra corazzata, il Tc Moneta de La Maddalena, ritorno sull’isola sempre il 4 giugno. Si qualificano alla fase nazionale le vincenti dei due accoppiamenti.

Il Poggio Sport Village partecipa quest’anno anche al campionato federale degli affiliati, con altre cinque squadre in serie D e quattro squadre dall’under 12 all’under 18: in totale sono 56 gli agonisti.

L’attesa

Il capitano Dario Lopes: «Sono tesserato al Poggio Sport dal 2002, per cui questa per me è come una seconda casa, l’ho visto crescere e migliorarsi ogni anno. Penso che la forza della nostra squadra sia questa, il fatto di essere una grande famiglia. Daremo tutto per poter raggiungere l’obiettivo della serie B che sarebbe un risultato storico per il club». Andrea Dazzi, amministratore della Cooperativa Poggio dei Pini: «Siamo molto fieri del risultato raggiunto, è un orgoglio per tutta la comunità». La dirigente Gloria Loi: «Aver raggiunto i playoff per la serie B rappresenta una grandissima soddisfazione per il circolo. Raccogliamo i frutti di tanti sacrifici fatti negli anni e soprattutto di aver puntato sempre sull’attività giovanile. Il risultato di oggi arriva grazie al lavoro portato avanti in tutti questi anni dai maestri, dai genitori che hanno creduto in noi».

