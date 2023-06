Poggio dei Pini, tensioni prima del voto 

Critiche respinte al mittente da Federico Onnis Cugia, presidente dal 2019: «La fornitura che prima ci dava il comune, ora la prendiamo da Abbanoa, ma è solo il 30% del fabbisogno totale. Diventa il 50% durante l’estate, a causa di un maggiore utilizzo dell’acqua da parte dei residenti. Il resto viene prodotto dai nostri pozzi, quindi riusciamo a coprire il fabbisogno del 70% delle case durante tutto l’anno tranne che in estate, dove la percentuale si abbassa e diventa del 50%. Per quanto riguarda la convenzione urbanistica legata al piano di lottizzazione, ci sono delle tempistiche tecniche che non si possono saltare e che dobbiamo rispettare obbligatoriamente. I tempi non dipendono solo da noi, dalla Cooperativa, ma anche dal Comune perché bisogna elaborare una serie di pratiche. Invece per la questione delle elezioni, è già stata deliberata la data dell’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà entro il mese di giugno.

Il volantino è critico soprattutto sui rapporti tra il Cda della cooperativa Poggio dei Pini e il Comune: «Il passaggio delle gestione dell’acqua dal Municipio ad Abbanoa porterà a un aumento dei costi, forse anche triplicati; tempi lunghissimi per la firma della convenzione urbanistica legata al piano di lottizzazione, approvato dal Consiglio Comunale e rimasto per ora solo sulla carta; c’è il rischio che slittino tra luglio e agosto, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione della cooperativa, che porterebbe alla proroga della permanenza di quello corrente».

Poggio dei Pini, sale la tensione alla vigilia delle elezioni all’interno della cooperativa che gestisce la frazione residenziale di Capoterra. C’è una fronda di residenti che in questi giorni ha recapitato porta a porta un volantino nel quale si contesta l’operato dell’attuale consiglio di amministrazione guidato dal presidente Federico Onnis Cugia. Un antipasto pre elettorale? Per ora nessuna candidatura ufficiale ma il volantino (firmato da Manfredo Atzeni, Maurizio Cadone, Massimo Castangia, Roberta Chappelle, Sandro Corso, Enzo Dangelo, Anna Maria Dessì, Roberto Ferrari, Pieropaolo Nurchis e Luigi Putzoli) è abbastanza eloquente.

Le critiche

La replica

Critiche respinte al mittente da Federico Onnis Cugia, presidente dal 2019: «La fornitura che prima ci dava il comune, ora la prendiamo da Abbanoa, ma è solo il 30% del fabbisogno totale. Diventa il 50% durante l’estate, a causa di un maggiore utilizzo dell’acqua da parte dei residenti. Il resto viene prodotto dai nostri pozzi, quindi riusciamo a coprire il fabbisogno del 70% delle case durante tutto l’anno tranne che in estate, dove la percentuale si abbassa e diventa del 50%. Per quanto riguarda la convenzione urbanistica legata al piano di lottizzazione, ci sono delle tempistiche tecniche che non si possono saltare e che dobbiamo rispettare obbligatoriamente. I tempi non dipendono solo da noi, dalla Cooperativa, ma anche dal Comune perché bisogna elaborare una serie di pratiche. Invece per la questione delle elezioni, è già stata deliberata la data dell’assemblea ordinaria dei soci, che si svolgerà entro il mese di giugno.

Al momento non è ancora presente alcuna candidatura per creare il nuovo Consiglio d’Amministrazione, si attendono gli eventuali sviluppi. Ma probabilmente i firmatari del volantino sono pronti a scendere in campo con candidature opposte a quelle che fa riferimento all’attuale consiglio di amministrazione della cooperativa.

