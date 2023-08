Poggio dei Pini rivuole i cavalli 

Poggio dei Pini è un luogo ricco di natura, di sentieri e di bellissime viste: l’ideale per le passeggiate a cavallo. Ma da quando è stato creato il Parco dell’Acqua, fare le passeggiate a cavallo è diventato più difficile. Il motivo è che i cavalli si facevano riposare proprio nel luogo dove sorge adesso il parco, quindi far passare i cavalli in quella zona sarebbe troppo pericoloso per i bambini che giocano nel parco.

Indietro nel tempo

«Non sono un cavaliere ma sentire il suono dei cavalli che passano vicino a casa mi ricatapultava indietro nel tempo, quando i cavalli erano il mezzo di trasporto più diffuso», commenta Mino Serreli, uno degli abitanti di Poggio dei Pini che vorrebbero sentire di nuovo il suono degli zoccoli: «Ho installato un abbeveratoio – prosegue – come una sorta di benvenuto a questi magnifici animali e un invito a percorrere a cavallo le strade di Poggio. Perché no? Non credo che un escremento di cavallo possa scandalizzare tutta la popolazione di Poggio. Inoltre si potrebbero mettere delle staccionate per invitare le persone a fare una passeggiata nella nostra bellissima zona. Prima, il sabato e la domenica, si vedevano gruppi da dodici persone girare in sella ai cavalli», conclude Mino Serreli.

La cooperativa

L’amministrazione di Poggio dei Pini è ben contenta di accogliere questa idea, che si discuterà presto nel consiglio d’amministrazione. «Io stesso vado a cavallo», confida Roberto Careddu, vicepresidente della Cooperativa: «Anche il maneggio che frequento si lamenta che non sono presenti zone di sosta per i cavalli nella zona di Poggio e che sia molto più difficile girare a cavallo. Un periodo, tra di noi dell’amministrazione, c’era l’idea di fare una sorta di scuderia nella nostra zona, ma non aveva riscontrato tanto interesse nella lottizzazione».

Sicurezza

Quella delle staccionate – aggiunge il vicepresidente – è una proposta che prenderemo assolutamente in considerazione: si potrebbero mettere vicino agli esercizi commerciali, ad esempio nel Parco 22 Ottobre, davanti al ristorante La Terrazza, dove è presente un’area che potrebbe essere dedicata proprio si cavalli». Insomma, continua Roberto Careddu, sarebbe una soluzione buona: «Sia per la sicurezza delle auto che delle persone. Andare a cavallo a Poggio dei Pini sarebbe bellissimo, senza ombra di dubbio. Bisogna capire come procederanno i lavori di messa in sicurezza dei fiumi», conclude il vicepresidente, «dopodiché provvederemo a risolvere questo problema che potrebbe anche aumentare il turismo nella zona di Poggio».

