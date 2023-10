Poggio dei Pini resta al buio. Nessun lampione tra le case della zona residenziale e nelle strade che conducono al centro di Capoterra. Un disagio e soprattutto un pericolo. Anche perché per arrivare a Poggio dei Pini il percorso è costellato di curve e di incroci con strade secondarie. Senza dimenticare la presenza di animali liberi come cinghiali e cani randagi: si rischiano ogni giorno gravi incidenti.

I disagi

«Un cittadino che deve andare per qualsiasi commissione a Capoterra, nel centro storico, per esempio per una pratica in Municipio, va incontro a grossissime difficoltà», dichiara Paola Espa, residente a Poggio dei Pini ed ex consigliera comunale, «le strade sono prive di illuminazione, strette, tortuose e per questo, da diversi anni, teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni molto gravi. Anche perché questa zona è percorsa quotidianamente da veicoli e pullman. Non è presente nessun punto luce. Il Comune potrebbe mettere dei pali della luce nelle strade comunali che portano a Poggio dei Pini, in quella che passa per Rio San Girolamo, nel nuovo cavalcavia, nella strada che parte da Residenza del Sole e in quella che comincia dal cimitero. Stiamo parlando di sicurezza dei cittadini, è qualcosa di importantissimo che va risolto al più presto».

L’amministrazione

La vicesindaca Silvia Sorgia concorda: «Ma per realizzare queste opere servono dei finanziamenti che il Comune non può permettersi a causa del costo ingente. Noi chiediamo costantemente fondi alla Regione e alla Città metropolitana proprio perché per programmare interventi di questa importanza sarebbe impossibile per noi».

La cooperativa

La cooperativa di Poggio dei Pini sta cercando con le proprie forze di affrontare il problema Lo spiega il vicepresidente Roberto Careddu: «Nelle strade da noi gestite è presente l’illuminazione stradale, ma si tratta di lampioni realizzati più di trent’anni fa quando le norme sula sicurezza erano diverse. Quindi in alcuni punti è presente il cono d’ombra, problema che stiamo risolvendo con l’installazione delle luci a Led, che sono più luminose».

Anche l’ex sindaco Francesco Dessì, attualmente nei banchi della minoranza, auspica una soluzione del problema: «Molti lavori sono stati già fatti a Poggio dei Pini, ma l’illuminazione è essenziale. Si potrebbero aggiungere dei punti luce per aumentare la sicurezza tra gli automobilisti che sono sempre di fretta».

RIPRODUZIONE RISERVATA