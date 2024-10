Poggio dei Pini, polemiche in campo 

«Quella zona sportiva si trova in area demaniale, chiediamo al Comune di provvedere alla demolizione delle strutture costruite senza regolare autorizzazione idraulica e ripristinare lo stato dei luoghi». Giunge come un fulmine a ciel sereno la richiesta inviata al Comune dalla Regione, che in una lettera intima l’intervento delle ruspe per eliminare «dall’area di proprietà demaniale, in un braccio secondario lungo la destra idraulica del rio San Gerolamo» i campi da tennis e la strada adiacente di Poggio dei Pini.

La Regione Secondo i tecnici dell’assessorato regionale all’Urbanistica, in occasione della costruzione delle strade che circondano la zona sportiva e della sistemazione agricola delle aree, sia lungo il fiume sia dal lato ingresso della club-house del circolo di tennis, furono eseguiti dei movimenti di terra con colmate che, di fatto, hanno occluso l’alveo del fiume innalzando e spianando il piano campagna della barra fluviale: un intervento che avrebbe sepolto per anni il letto del San Gerolamo sotto la coltre di materiali alluvionali che formano l’area dei campi, scorrendo in subalveo sotto i campi da gioco.

Il presunto abuso era emerso quando la Cooperativa aveva presentato la richiesta per realizzare accanto ai campi da tennis anche quelli da padel – poi costruiti in un’altra zona – scoperchiando così il vaso di pandora.

Il Comune

Per il sindaco, Beniamino Garau, la richiesta della Regione sarebbe piuttosto singolare: «Mi chiedo come si possa invitare alla demolizione di quella zona sportiva quando è ancora in piedi la causa intentata dalla Cooperativa di Poggio dei Pini alla Regione con la quale si contesta il diniego dei permessi per la costruzione dei campi da padel, e nessun giudice si è ancora pronunciato; quindi, la richiesta arrivata in Comune mi sembra decisamente prematura».

La Cooperativa

Gianmarco Tavolacci, presidente della Coop di Poggio dei Pini, si dice tranquillo: «La causa è ancora in corso, ma ci sono segnali assolutamente positivi che fanno pensare che si concluderà tutto per il meglio. L’area in cui sorge la strada e l’area sportiva non è demaniale dagli inizi degli anni Sessanta dagli arbori della cooperativa, stiamo reperendo tutta la documentazione per dimostrare come all’epoca della realizzazione delle opere non venne commesso alcun abuso».

Franco Magi, presidente del Consiglio comunale e residente a Poggio dei Pini spiega come il consulente tecnico nominato dal tribunale abbia già fatto chiarezza sulla vicenda: «Sotto la lente di ingrandimento della Regione è finita una striscia di terreno di circa 60 metri quadri, che secondo l’accusa ricadrebbero ancora in area demaniale, ma la realtà è ben diversa e l’ha dimostrato anche il perito nominato dal giudice. L’area in questione non ricade più sotto il controllo del demanio dal 1962: siamo fiduciosi che questa vicenda si concluderà positivamente quanto prima».

RIPRODUZIONE RISERVATA