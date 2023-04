Poggio dei Pini, nuove dighe per la sicurezza 

Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza del progetto: «Per quest’opera sono stati messi in campo investimenti importanti, e – se fosse necessario – saremo pronti a stanziare dalle casse regionali un ulteriore contributo per far fronte all’aumento dei costi. Una volta completati i lavori, la diga sarà in grado di fronteggiare una portata d’acqua di 477 metri cubi al secondo, quindi superiore a quella straordinaria di 410 dell’alluvione del 2008. In base agli studi, inoltre, è stato calcolato un tempo di ritorno di 3mila anni».

I lavori, progettati dal Consorzio di bonifica che ha in carico l’invaso dal 2013, costeranno oltre tre milioni di euro, e verranno completati entro un anno e mezzo. Il via libera all’apertura del cantiere è stato presentato dai vertici della Regione, del Comune, del Consorzio di bonifica e della Cooperativa di Poggio dei Pini. Prima della presentazione degli interventi, breve apparizione del governatore Christian Solinas, che ha discusso con i progettisti prima di ripartire per impegni istituzionali: «L'intervento sulla diga di Poggio dei Pini, con la realizzazione delle opere accessorie, è di particolare importanza per la messa in sicurezza di un’area già teatro di eventi drammatici. Con la consegna dei lavori possono finalmente partire i cantieri».

Passo decisivo verso la messa in sicurezza di Poggio dei Pini, quasi quindi anni dopo l’alluvione del 2008: sono stati consegnati ieri mattina i lavori che permetteranno di sistemare la diga grande e la piccola della zona residenziale e di realizzare le opere accessorie.

L’intervento

I numeri

Pierluigi Saiu, assessore regionale ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza del progetto: «Per quest’opera sono stati messi in campo investimenti importanti, e – se fosse necessario – saremo pronti a stanziare dalle casse regionali un ulteriore contributo per far fronte all’aumento dei costi. Una volta completati i lavori, la diga sarà in grado di fronteggiare una portata d’acqua di 477 metri cubi al secondo, quindi superiore a quella straordinaria di 410 dell’alluvione del 2008. In base agli studi, inoltre, è stato calcolato un tempo di ritorno di 3mila anni».

Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica, ha illustrato il cronoprogramma dei lavori: «Si partirà subito dalla diga più piccola, per l’invaso principale bisognerà aspettare il prossimo ottobre, prima di allora non sarà possibile procedere con lo svuotamento per salvaguardare specie ittiche, tartarughe e uccelli presenti in quello specchio d’acqua».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, auspica in uno snellimento delle operazioni burocratiche per non perdere altro tempo prezioso: «Confidiamo nello Stato centrale affinché si intervenga sul quadro normativo che rallenta la realizzazione di opere fondamentali come questa diga, serve un alleggerimento dell’iter autorizzativo e dell’affidamento dei lavori. Siamo certi che questi interventi restituiranno a Poggio dei Pini la sua antica bellezza». Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sulle altre opere che restituiranno la serenità perduta ai residenti di Poggio dei Pini: «Oltre agli interventi sulle due dighe, fondamentali saranno anche i lavori di sistemazione idraulica di tutti i canali minori della zona residenziale, e l’abbattimento del ponte che si trova nella zona dell’Hydrocontrol».

Sergio Arizio, del Cda della Cooperativa di Poggio dei Pini, ricorda il ruolo avuto dalla società nella progettazione dell’opera: «Grazie al proficuo confronto portato avanti in questi anni con il Consorzio di bonifica siamo riusciti a esprimere il nostro parere su un’opera attesa da tutti i residenti».

Franco Magi, consigliere comunale poggino, garantisce che il lago tornerà ad essere come prima: «Verranno eradicati eucalipti e altre specie infestanti che lo nascondono alla vista, verrà innalzato inoltre a 63 metri il livello di sfioro in modo che il bacino possa avere la stessa capacità del passato».

