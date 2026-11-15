La porta di casa, gli oggetti sul pavimento, le stanze rovistate da cima a fondo. E poi quella sensazione difficile da cancellare: sapere che qualcuno è entrato negli spazi più privati e frugato tra gli effetti personali. A Poggio dei Pini la paura dei furti continua a farsi sentire. A raccontarla sono soprattutto le persone che hanno trovato le proprie abitazioni violate.

La serenità perduta

«Sono uscita intorno alle 10 quando sono tornata, alle 11, ho trovato tutto sottosopra». Paola Spissu, 53 anni, ricorda così il giorno in cui i ladri sono entrati nella sua abitazione. «La vetrata scorrevole del salotto era stata aperta, hanno spostato i mobili, aperto armadi e cassetti, cercato una cassaforte. Sono arrivati persino sul soppalco, hanno controllato sotto il legno delle scale e il garage. Hanno guardato ovunque», aggiunge. «Ho chiamato i carabinieri e ho aspettato circa un’ora e mezza. Ma la cosa peggiore è quello che ti rimane dopo. Per mesi ho continuato a pulire e disinfettare. Quando qualcuno entra in casa tua, non ti senti più tranquilla».

Rete di recinzione

Anche Caterina Murgia, 64 anni, racconta di aver trovato la propria abitazione violata dai ladri. «Sono arrivati dal retro. Hanno aperto la rete di recinzione e hanno cercato di entrare da una finestra. Probabilmente mi hanno vista rientrare e se ne sono andati». Murgia ha presentato denuncia. «Ho chiamato anche la cooperativa per chiedere informazioni sulla vigilanza. Mi è stato risposto che gli addetti erano in ferie e che i barracelli sarebbero entrati in servizio più tardi».

Cassaforte aperta

E mentre i residenti raccontano quello che è accaduto, le segnalazioni continuano. In un post pubblicato il primo novembre, Franco Magi ha riferito di almeno tre furti nelle ultime settimane nel rione di Pauliara. I ladri sarebbero riusciti persino ad aprire la cassaforte in un’abitazione. «Da un paio d’anni Capoterra, e non soltanto Poggio dei Pini, è interessata da episodi di microcriminalità», dice Pierpaolo Nurchis, 68 anni, presidente dell’associazione “Poggini per Poggio” e consigliere di amministrazione della cooperativa. «Come cittadini e come associazione abbiamo presentato un pacchetto di proposte alla cooperativa, alcune delle quali sono state recepite».