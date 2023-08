Poggio dei Pini, inaugurata la nuova casa parrocchiale 

Nel cuore di Poggio dei Pini, la comunità religiosa è in festa. Finalmente è stata completata la tanto attesa casa parrocchiale: questo significa non solo la possibilità di utilizzare un nuovo edificio, ma anche la costruzione di un solido legame tra il parroco don Gianni Sanna e la sua congregazione. Era il 2018 quando il terreno fu ufficialmente consegnato e benedetto. Dopo cinque anni, i lavori sono giunti al termine a fine di luglio. La nuova casa parrocchiale è stata realizzata grazie ai generosi fondi dell’otto per mille, che hanno dimostrato il potenziale positivo della collaborazione tra la comunità e le istituzioni.

Per oltre 40 anni, la comunità di Poggio dei Pini ha vissuto senza una figura religiosa stabile. Sergio Arizio, vicepresidente della Cooperativa, ha espresso la sua soddisfazione per il completamento di questo progetto: «Tutto è stato reso possibile da un impegno collettivo. Il pragmatismo di don Gianni ha guidato il lavoro di squadra, dimostrando che quando la comunità si unisce con uno scopo comune, ii risultati sono straordinari. La comunità avrà un punto di riferimento stabile nei prossimi anni». Parole piene di gratitudine quelle di don Gianni: «Questo nuovo spazio non è solo un modo per essere più vicini alla nostra comunità, ma rappresenta anche un comfort personale per me. Stavo diventando sempre più difficile macinare, ogni giorno, oltre venti chilometri per raggiungere la parrocchia».

