Poggio dei Pini festeggia per la B: «Traguardo storico» 

«Siamo in Serie B. Per la prima volta». La stagione trionfale per Poggio dei Pini si chiude con una promozione inseguita, preparata e centrata grazie a grandi sforzi e una programmazione intelligente. Capoterra in Serie B, il tennis fa un salto inimmaginabile da quelle parti solo pochi anni fa. «Un altro traguardo per questa comunità», dice il presidente Giancarlo Sanna. «Un grande salto», dice la dirigente Gloria Loi.

La prima squadra maschile, capitanata da Dario Lopes e Riccardo Catani, ha conquistato la serie B rovesciando ogni pronostico e infliggendo un netto 6-0 al Ferratella all’andata, ipotecando cosi la promozione. A Roma è bastato fare un solo punto per poter festeggiare. Con Lopes e Cattani, sono scesi in campo Jaume Pla Malfeito, Carlo Cataldi, Federico Visioli, Ludovico Sanna, Giacomo Piras, Simone Secci e Gabriele Mudu. «Un risultato storico per il PoggioSportVillage», sottolinea Gloria Loi, «il passaggio in serie B corona una stagione straordinaria. Raccogliamo il risultato del lavoro portato avanti in tutti questi anni con i giovani e gli adulti, che ci ripaga di tanti sacrifici e ci incoraggia ad affrontare le nuove sfide con umiltà e professionalità», sottolinea un altro dirigente. «Determinante il sostegno dello sponsor, che ci ha dato piena fiducia per il raggiungimento di questo risultato ambizioso – sottolinea Loi – i complimenti vanno anche a tutto lo staff tecnico e amministrativo, continueremo a fare del nostro meglio».

Non solo B

Se la promozione in Serie B chiude una stagione straordinaria al vertice, altri traguardi sono stati conseguiti da altre formazioni del circolo. Da registrare la promozione di tutte e quattro le squadre che hanno raggiunto i playoff, con due titoli regionali: la prima squadra femminile, lo SportCenter2000 in D2 e la D4 maschile. «Raccogliamo il risultato del lavoro portato avanti in tutti questi anni con i giovani e gli adulti, lavoro che ci ripaga di qualche delusione del passato e ci incoraggia ad affrontare le nuove sfide con umiltà e professionalità», dice Loi, «complimenti a tutte le squadre, ai maestri e a chi ha documentato ogni partita con video e resoconti per i nostri canali social». L’avventura continua. (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA