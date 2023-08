Poggio dei Pini, dilagano i cinghiali 

Sabato scorso a Poggio dei Pini, in mezzo alla strada che porta verso la località Santa Barbara, è comparsa una grande chiazza di sangue. È stato investito un cinghiale, spiegano le guardie del condominio. Capita due o tre volte l’anno: effetto collaterale della presenza sempre più frequente di questi animali nel borgo montano di Capoterra. In questo periodo dell’anno se ne vedono pochi; d’inverno molti di più. Da cinque anni a questa parte i cinghiali hanno trovato l’habitat ideale a Poggio dei Pini: spazio immenso in cui si possono spostare e ruscelli dove possono dissetarsi, per esempio quello nella Strada 51 lungo la quale dove spesso vengono avvistati.

La cooperativa

«Il cinghiale – spiega Sergio Arizio, vice presidente della Cooperativa di Poggio dei Pini – rappresenta una grande criticità: sono animali che proliferano velocemente e creano molti danni ai nostri parchi e tanti incidenti stradali». Una soluzione al problema potrebbe essere la caccia, ma – prosegue Arizio – «Poggio dei Pini è una zona protetta quindi l’attività venatoria è vietata. Per contenere la crescita dei cinghiali è possibile predisporre un piano ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 23/98. Questo piano però deve essere autorizzato dall’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, l’Ispra, e dal Comitato regionale faunistico, che attualmente non è istituito. Noi come Cooperativa non possiamo intervenire se non segnalando alle autorità competenti i disagi che i cinghiali creano. Il problema va risolto alla base, ovvero all’interno del Parco di Gutturu Mannu, che si affaccia su Poggio».

Il cacciatore

Massimiliano Argiolas, cacciatore da trent’anni, consiglia cosa fare per evitare che i cinghiali continuino a restare vicino alle case: «Non bisogna dar loro da mangiare perché poi si avvicinano sempre di più alle zone abitate. Quando si riproducono poi rimangono vicino alle abitazioni e non possono dunque essere cacciati dove è permesso, ovvero nelle montagne di Santa Barbara e vicino all’osservatorio».

L’incidente

Efisio Tiddia, residente a Capoterra, racconta un suo incontro ravvicinato con un cinghiale di circa 70 chili avvenuto lo scorso dicembre: «Stavo guidando, è spuntato all’improvviso sulla mia destra. L’ho colpito. La macchina è finita nella corsia opposta con danni per 2.000 euro. Fortunatamente non passavano altre auto, avrei rischiato un incidente frontale».

RIPRODUZIONE RISERVATA