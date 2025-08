Poggio dei Pini, di nuovo percorribile la strada lungolago 

È stato riaperto al traffico il tratto della strada comunale numero 26 che costeggia il lago di Poggio dei Pini, in territorio comunale di Capoterra: un’arteria fondamentale per la viabilità interna della frazione, chiusa nei mesi scorsi per consentire gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione.

Proseguono ora gli interventi per completare il camminamento pedonale, che dovrebbe essere pronto entro settembre: mancano la posa dei parapetti in corten, la colorazione del cemento e l’illuminazione. L’impresa sta inoltre rivestendo in pietra il manufatto di regolazione dello scarico idrico per ridurne l’impatto visivo.

«C’è grande soddisfazione per il risultato ottenuto», esulta Sergio Arizio, vicepresidente della Coop Poggio dei Pini: «La sinergia con il Consorzio di bonifica ha permesso di concludere in tempi rapidi i lavori, consentendo la riapertura anticipata della strada rispetto alle previsioni».

Tra le novità più significative, l’installazione di un guard-rail in acciaio corten, rivestito in legno: una tipologia di barriera che garantisce una maggiore resistenza e sicurezza, mantenendo al contempo un impatto ambientale contenuto e integrato con il paesaggio circostante.

