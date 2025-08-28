Pogba sulla strada della Juve, brividi Inter 

La Champions League non è mai facile e con la formula “campionato” a girone unico tutto diventa più complicato, ma anche spettacolare. A un primo sommario esame delle rivali delle quattro italiane impegnate nella massima competizione europea,l'Atalanta sembra quella a cui nel sorteggio è andata meglio, nonostante debba affrontare i campioni del mondo, il Chelsea, e quelli d'Europa, il Psg, mentre il Napoli è quella a cui teoricamente è andata peggio.

Conte potrà quindi verificare da subito quanto siano solide le sue ambizioni di fare bene anche in Europa, visto che l'obiettivo dei 16 punti che dovrebbero assicurare la qualificazione diretta agli ottavi, dovrà guadagnarseli contro avversarie come Chelsea, che però dovrà andare al “Maradona”, City (per De Bruyne subito un nostalgico “amarcord”), i due club di Lisbona Benfica e Sporting e altre formazioni insidiose come Eintracht e Psv Eindhoven. E a proposito di “chi si rivede” e “c'eravamo tanto amati”, ecco la Juventus che andrà a fare visita al Monaco di Paul Pogba. Anche la sfida con il Real Madrid, nel nuovo Bernabeu, per la Juve avrà sempre il suo fascino. Curiosamente, anche i bianconeri, così come il Napoli, dovranno giocare contro le due squadre di Lisbona.

Rivale particolare per l'Inter, che come previsto ha trovato due inglesi, nello specifico forse le due migliori, Liverpool e Arsenal. Ma Lautaro e compagni se la vedranno anche con il Kairat Almaty, formazione del Kazakhstan che per arrivare alla fase “campionato" ha dovuto superare ben 4 turni preliminari. Nostalgico, sempre a proposito dell'Inter, sarà il confronto con l'Ajax nel ricordo di una finale di Coppa dei Campioni del 1972 difficile da dimenticare e di cui fu protagonista quel Johan Cruijff al quale ora è intitolato lo stadio dei biancorossi di Amsterdam.

La fase campionato della Champions League 2025-26 comincerà il 16-17 e 18 settembre, con la prima giornata. A seguire la seconda giornata è prevista tra il 30 settembre e il 1° ottobre, la terza il 21-22 ottobre, la quarta il 4-5 novembre, la quinta il 25-26 novembre, la sesta il 9-10 dicembre, la settima il 20-21 gennaio e l'ottava e ultima il 28 gennaio, con 18 partite in contemporanea. La finale è in programma il 30 maggio 2026 (ore 18, e non più 21), a Budapest.

