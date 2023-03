Pogba, fine di un incubo 

TORINO. L’incubo è durato 351 giorni: tanto è passato dall’ultima volta in campo in gara ufficiale con la maglia del Manchester United. E quasi sette anni sono trascorsi dal maggio 2016, quando aveva vestito per l’ultima volta il bianconero. Paul Pogba ha ritrovato il campo e la Juve nella serata del derby contro il Torino: tutto in un’unica sera, con lo Stadium che in questa stagione lo aveva intravisto a bordocampo soltanto lo scorso 29 gennaio contro il Monza. Poi i nuovi problemi muscolari e il calvario che sembrava non finire mai, fino al 69’ della stracittadina quando è entrato al posto del giovane Barrenechea.

L’accoglienza è stata da brividi, quasi un’esultanza per un gol. Quel gol che il francese ha anche sfiorato, colpendo però in pieno il granata Singo che passava sulla traiettoria del suo sinistro. Ciò che più interessava era la sua condizione fisica: inevitabile non fosse al massimo, ma ha lasciato tanto spunti interessanti. «È stato un bel rientro e lo volevamo tutti, è entrato bene e avremo bisogno anche di lui per i prossimi appuntamenti stagionali», il commento del tecnico Allegri sulla mezz’oretta del centrocampista vicino a spegnere 30 candeline, il 15 marzo.

L’allenatore bianconero lo ha dovuto aspettare molto di più previsto, con i problemi al ginocchio accusati per la prima volta a luglio in America e il forfait per il Mondiale in Qatar da campione del mondo in carica. Ora comincia una nuova stagione per lui e la squadra. Assieme hanno vinto quattro campionati, tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia: quest’anno nel mirino restano la Coppa Italia e l’Europa League, ma c’è anche un’altra impresa da provare: la zona Champions è a dieci punti nonostante il -15. Pogba è tornato e servirà anche e soprattutto per l’assalto al quarto posto.

