Pogacar vince anche il Giro di Lombardia 

Ormai per Tadej Pogacar sono finiti gli aggettivi, e paragonarlo ai più grandi di sempre appare perfino riduttivo. Il fenomeno sloveno ha vinto per distacco anche il Giro di Lombardia, piantando il gruppo degli altri migliori quando mancavamo 48,5 chilometri alla conclusione della “classica delle foglie morte”. Che Pogacar ha vinto per il quarto anno consecutivo, eguagliando Fausto Coppi con il suo poker dal 1946 al 1949 compreso. Quello del 2024 è stato un “Lombardia” davvero bello, e a testimoniarlo c'è stato anche il secondo posto dell'olimpionico (ed ex iridato) Remco Evenepoel, anche lui arrivato da solo ma staccato di più di 3 minuti da Pogacar. Il suo pianto dopo aver tagliato il traguardo ha emozionato, perché anche un grande campione come il belga poco ha potuto fare contro il Michael Jordan, o il Roger Federer, della bicicletta. L'Italia accenna invece un sorriso grazie al terzo posto di Giulio Ciccone, protagonista di una bella prova.

L’impresa

Pogacar ha colto a Como il 25° successo del suo 2024, compiendo un'altra impresa memorabile, visto che è riuscito a vincere nello stesso anno non solo Giro, Tour e Mondiale ma anche due classiche, la Liegi-Bastogne-Liegi prima di questo suo quarto giro di Lombardia. Pogacar ha fatto il vuoto andandosene a 6,5 km dalla vetta della Colma di Sormano (e 48,5 dal traguardo), la salita di 13 km che viene affrontata dal lago di Como e che in questa edizione n. 118 dl Lombardia era il momento clou, e quindi quello giusto per attaccare. Nessuno gli ha risposto, e il vantaggio è andato progressivamente aumentando.

