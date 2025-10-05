VaiOnline
Ciclismo.
06 ottobre 2025 alle 00:47

Pogacar, un’altra pagina di storia 

Un ordine d’arrivo che sembra quello di una cronometro (il gruppo più numeroso è di tre), con appena 17 nomi dei circa cento al via classificati e un dislivello di 3400 metri in 202,4 km: chi poteva essere il vincitore di una gara così se non il più grande corridore sulla faccia della terra, Tadej Pogacar? Reduce dal trionfale Mondiale in Ruanda, il 27enne sloveno ha rotto gli indugia a 75 km dall’arrivo e si è involato solitario, spianando le colline dell’Ardeche e aumentando progressivamente il vantaggio sugli inseguitori che si sono presto ridotti a quattro. In realtà l’unico a crederci è stato Remco Evenepoel. Il belga, che ancora schiuma rabbia per l’argento mondiale, non ha trovato la giusta collaborazione nel ventenne astro nascente francese Paul Seixas, nell’encomiabile Christian Scaroni e nell’ormai ex compagno alla Uae Emirates, Juan Ayuso. Quando gli ha staccati per provare a inscenare un inseguimento simile a quello della crono di Kigali, però, era troppo tardi. Solo quando “Pogi” ha tolto il piede dall’acceleratore, il vantaggio è sceso ai definitivi 31”.

Peccato per Scaroni, che ha ceduto il bronzo allo scatenato francese sull’ultimo tratto dell’ultima salita. Per l’Italia una buona prova di squadra: Gianmarco Garofoli nono e Marco Frigo undicesimo.

Il successo di Pogacar (18° del 2025, 106° totale) è della Slovenia ma anche della Uae Emirates Xrg, che ieri è andata a segno cpn Adam Yates nella Coppa Agostoni e con Brandon McNulty nella Cro Race, la cui ultima tappa è andata alla tanto contestata Israel Premier Tech, grazie all’israeliano Odet Kogut.

