Pogacar, un cannibale rosa 

Perugia. Tadej Pogacar vince la cronometro Foligno-Perugia ed è sempre più dominatore del Giro d'Italia che ancora non ha concluso la prima settimana. Sul traguardo fissato nel suggestivo cuore del capoluogo umbro la maglia rosa batte lo specialista Filippo Ganna, di 17”, rubando di forza 1’03” negli ultimi sei chilometri e consolida il suo primato in classifica. Intanto però sulla corsa arriva la notizia, annunciata dalla Provincia di Bolzano, che il Passo dello Stelvio, la cima Coppi di questa edizione, non può essere aperto per la tappa del 21 maggio per il rischio di valanghe. Le Alpi sono ancora lontane ma lo sloveno guida ora la classifica generale con un distacco di 2’36” su Dani Martinez mentre scivola in terza posizione Geraint Thomas, ora a 2’46”.

La crono

La settima tappa del Giro si è snodata tra le bellezze dei borghi umbri. Un tracciato di 40 chilometri e 600 metri pianeggiante per tre quarti. La Foligno-Perugia ha concentrato il dislivello complessivo di 400 metri nei 6 km finali verso il capoluogo, per decidere la frazione. Un tratto con pendenze del 12-15 per cento lungo il quale Pogacar ha fatto la differenza su un Ganna comunque sontuoso. Molto più pesante il dazio che hanno dovuto pagare Thomas, staccato di 2’, e Martinez, 1’49”. Alla fine, con la Rai, Pogacar si è detto «felicissimo», sottolineando di avere «margine per migliorare a cronometro», poi ha rivolto il pensiero all’ottava tappa, Spoleto-Prati di Tivo, di 152 km, ricca di salite e con l’arrivo a 1451 metri di quota: «Attaccheranno da lontano, sarà difficile da controllare, ma abbiamo una squadra in forma». Ma il favorito sarà ancora lui.

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) km 40,6 in 51'44”, media 47,088 km/h, 2. Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) a 17”, 3. Magnus Sheffield (Usa, id.) a 49”, 4. Thymen Arensman (Ola) a 1’00”, 5. Maximilian Schachmann (Ger) a 1’05”, 6. Antonio Tiberi (Ita) a 1’21”, 7. Luke Plapp (Aus) a 1’45”, 8. Dani Martinez (Col) a 1’49”, 9. Mikkel Bjerg (Dan) a 1’56”, 10. Geraint Thomas (Gbr) a 2’00”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates), 2. Dani Martinez (Col, Bora-Hansgrohe) a 2'36”, 3. Geraint Thomas (Gbr, Ineos Grenadiers) a 2'46”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 3’33”, 5. Luka Plapp (Aus) a3’42”, 6. Alexey Lutsenko (Kaz) a 3’49”, 7. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 3’50”, 8. Antonio Tiberi (Ita) a 4’11”, 9. Filippo Zana (Ita) a 4’41”, 10. Lorenzo Fortunato (Ita) a 4’44”.

RIPRODUZIONE RISERVATA