Pogacar, tiranno gentile 

CUSANO MUTRI. Sembra quasi non credere a quello che gli sta succedendo, Valentin Paret-Peintre, mentre taglia da solo il traguardo ai 1400 metri di Bocca della Selva. Tra le montagne del Sannioil 23enne francese coglie il suo primo successo da professionista staccando il connazionale Bardet di 30 secondi e lo sloveno Tratnik, terzo a 1’ dopo una fuga solitaria di quasi 30 km. A oltre tre minuti il gruppo della maglia rosa, con lo sloveno Tadej Pogacar che lascia fare ma resta padrone della corsa. Immutata la classifica generale, almeno nelle prime posizioni. Tiberi, sesto, è il primo degli italiani. La prima vittoria importante del più giovane dei fratelli Paret Peintre ha il volto dell'incredulità: Valentin scuote la testa, fa no con le dita, poi si batte i pugni sul capo fino a sfogare la gioia con un urlo liberatorio. L'anno scorso era toccato al fratello maggiore Aurelien (ieri 5°) vincere una tappa al Giro.

La tappa

Doveva essere una tappa frastagliata, la Pompei-Cusano Mutri, 142 km in buona parte pianeggianti ma con l'arrivo ai 1400 metri della Bocca della Selva dopo una salita lunga 18 km. E così è stato, con il solito copione che prevedeva la classica fuga, ieri anche numerosa, ma senza nomi in grado (a parte forse Bardet) di preoccupare Pogacar. La ma glia rosa, a parte un piccolo spunto di Tiberi (che poi ha ceduto 4”) non ha subito attacchi. Oggi undicesima tappa: Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, 207 km, per velocisti. Intanto è ufficiale la rinuncia all Cima Coppi sullo Stelvio. Le recenti nevicate, e l'aumento delle temperature, hanno fatto crescere il rischio di slavine. L'organizzazione ha modificato il percorso della 16ª tappa, Livigno-Santa Cristina Val Gardena. La Cima Coppi viene spostata sul Giogo di Santa Maria a quota 2489 metri.

Ordine d’arrivo : 1. Valentin Paret-Peintre (Fra, Decathlon Ag2r) km 142 in 3h43'50” media 38,064 km/h, 2. Romain Bardet (Fra, Dsm-Firmenich) a 29”, 3. Jan Tratnik (Slo, Visma-Lease a Bike) a 1'01”, 4. Andrea Bagioli (Ita) a 1’18”, 5. Aurelien Paret-Peintre (Fra) a 1’25”, 6. Simon Geschke (Ger) st, 7. Fiulippo Zana (Ita) st, 8. Domenico Pozzovivo (Ita) st, 9. Nicola Conci (ktya) 1 1’41”, 10. Esteban Chaves (Col) a 1’56”; 17. Tadej Pogacar (Slo) a 3’14”; 19. Antonio Tiberi a 3”18”; 22. Lorenzo Fortunato (Ita) st.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates), 2. Dani Martinez (Col, Bora-Hansgrohe) a 2'40”, 3. Geraint Thomas (Gbr, Ineos Grenadiers) a 2'58”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 3’39”, 5. Cian Uijtdebroeks (Bel) a 4’15”, 6. Antonio Tiberi (Ita) a 4’27”m 7. Romain Bardet (Fra) a 4’57”, 8. Lorenzo Fortunato (Ita) a 5’19”, 9. Filippo Zana (Ita) a 5’23”, 10. Einer Rubio (Col) a 5’28”.

RIPRODUZIONE RISERVATA