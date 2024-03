Pogacar super in Catalogna, oggi Wevelgem 

E sono tre. Tadej Pogacar ha stroncato la concorrenza nel tappone di montagna della 103ª Volta a Catalogna aggiudicandosi la sesta tappa e preparandosi al trionfo di oggi sulla collina del Montjuic a Barcellona. Lo sloveno della Uae ha vinto la Berga-Queralt di 154,7 km con 58” su Egan Bernal e Mikel Landa e precede in classifica il basco di 3’31” e il colombiano di 4’53”. Bene nella generale gli azzurri Antonio Tiberi (8°) e Lorenzo Fortunato (10°). Oggi la Barcellona-Barcellona di 145,3 km.

Se Pogacar (4 vittorie e due podi su 8 giorni di gara nel 2024) sta dominando in Catalogna, oggi un altro dei “big six” è atteso dalla 86ª edizione della Gand-Wevelgem, di 253,1 km, con il Kemmelberg come salita-simbolo: l’olandese Mathieu Van der Poel è il grande favorito in una startlist di altissimo livello.

In Sardegna

Nell’Isola tiene banco la mountain bike. A Capoterra (Poggio dei Pini) si corre la 11ª Marathon delle Tre Caserme allestita dalla PulSar su un tracciato di 60 km. Partenza alle 9.30, alle 10 la ptp di 44 km. Per gli amatori, alle 10 da Cabras “I Giganti di Mont’è Prama”, gara su strada di 62 km allestita dall’Amatori Oristano. ( c.a.m. )

