pogacar si scatena, Fiandre spettacolo   

Oudenaarde. Una prova di forza per conferma le sue qualità: Tadej Pogacar conquista il Giro delle Fiandre numero 107 (273,5 km da Bruges a Oudenaarde), al termine di una corsa entusiasmante. Lo sloveno ha attaccato quando mancavano 55 chilometri, è partito la prima volta al secondo passaggio sull'Oude Kwaremont e muro dopo muro ha costretto tutti gli avversari alla resa, staccando di 17 secondi uno dei suoi principali rivali, l'olandese Mathieu van der Poel, vincitore uscente. L'altro grande favorito, il belga Wout Van Aert, è arrivato solo quarto, battuto dal danese Mads Pedersen che ha regolato in volata il gruppetto degli inseguitori. Decimo Trentin.

A 24 anni, Pogacar diventa solo il terzo corridore nella storia di oltre un secolo di ciclismo, con il francese Louison Bobet e il belga Eddy Merckx, ad aver vinto sia il Tour de France, sia la “Ronde”. «È incredibile, è un giorno che non dimenticherò mai. Potrei quasi ritirarmi dopo questa giornata», ha esultato all'arrivo.

È stata una gara vivacissima, segnata da tante cadute e disputata al ritmo più veloce della storia (44,1 km/h), nel grigiore e nel freddo, davanti a centinaia di migliaia di spettatori. Battuto in volata da Van der Poel nel 2022, ieri ha corso alla perfezione, battendo definitivamente la concorrenza sui ciottoli scivolosi di Old Kwaremont e Paterberg, per involarsi in solitudine verso il traguardo.

Dopo le vittorie alla Liegi-Bastogne-Liegi nel 2021, e al Giro di Lombardia nel 2021 e 2022, ora ha al suo attivo quattro Monumenti. Gli mancano solo la Milano-Sanremo (un mese fa è arrivato 4°) e la Parigi-Roubaix. Solo un uomo è riuscito a vincere i cinque Monumenti e il Tour de France: Merckx.

Nella gara femminile, assolo della belga Lotte Kopecky. L’olandese Demi Vollering vince la volata del gruppetto inseguitore, precedendo le ottime Elisa Longo Borghini e Silvia Persico.