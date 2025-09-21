pogacar raggiunto: Evenepoel domina la crono mondiale 

Tadej Pogacar ricorderà a lungo il proprio 27° compleanno ma non certo con piacere. Remco Evenepoel (partito due minuti e mezza dopo) lo ha raggiunto in salita e si è involato verso il terzo successo consecutivo nel Mondiale a cronometro. Le gare a cronometro Élite hanno aperto giornata i campionati del mondo di ciclismo di Kigali, in Ruanda, i primi africani della storia. Nella prova maschile il belga ha chiuso i 40,6 km di un percorso esigente col tempo di 49’46”03, alla media di 48,948 kmh. Pesanti i distacchi che il 25enne campione olimpico della Soudal-QuickStep (che nel 2026 correrà con la Red Bull-Bora) ha inflitto a tutti i rivali: l’unico a non affondare è stato l'australiano Jay Vine, argento a 1’14”. Il Belgio ha reso ancora più amara la giornata di Pogacar, che è stato beffato per un solo secondo dal sorprendente Ilian Van Wilder, bronzo a 2’36”. Lo sloveno non è riuscito a restare nei paraggi di Evenepoel nel tratto finale e dovrà provare a rifarsi domenica nella prova in linea. Assenti Filippo Ganna ed Edoardo Affiini, l’Italia di Marco Villa si è affidata a Matteo Sobrero (13° a 4’) e Mattia Cattaneo 15° (a 4’10”). Grandi applausi all’atleta di casa, Shemu Nsengiyumva che ha chiuso 25° a 6’55”.

La gara femminile

La prova femminile ha invece incoronato campionessa del mondo l'elvetica Marlen Reusser, che ha coperto in 43’09” il percorso di 31 chilometri attraverso le strade della capitale ruandese. Ha preceduto due leggende olandesi: la 35enne Anna van der Breggen (di 51”) e Demi Vollering di 1’04”. La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, undicesima a 3'03” dalla nuova campionessa del mondo. Soraya Paladin ha chiuso 26ª 5’27”.

Il programma

I Mondiali a Kigali proseguono con le prove contro il tempo delle altre categorie. Oggi le due gare degli Under 23: alle 10.30 le donne (22,6 km) e alle 13.35 gli uomini (31,2). Domani quelle Juniores (18,3 km per le donne, 22,6 per gli uomini) e mercoledì (alle 12.30, percorso di 41,8 km) la prova a squadre. Da giovedì cominceranno le prove in linea, che culmineranno nelle gara Élite maschile di domenica sulla distanza di 267,5 km.

