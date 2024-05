Pogacar può realizzare l’accoppiata Giro-Tour 

«Abbiamo un ottimo vantaggio in classifica. In questa ultima settimana cercheremo di non spendere troppe energie in ottica Tour De France ma sempre rispettando la corsa e il Giro d'Italia»: lo sloveno in maglia rosa, Tadej Pogacar (Uae Emirates) è sereno nel secondo e ultimo giorno di riposo. Il larghissimo vantaggio gli consente di dare uno sguardo d’insieme al suo obiettivo dichiarato: la doppietta Giro-Tour manca dai tempi di Marco Pantani (1998) ed è un richiamo fortissimo per qualunque corridore. «Non ho mai fatto il Giro e il Tour nello stesso anno», precisa “Pogi”, che ha addirittura 6'41'' di vantaggio sul secondo, Geraint Thomas, «ma tutti dicono che finire bene il Giro permette di avere buone gambe anche al Tour. Speriamo sia così. Ora serve terminare la corsa con il morale alto, in fiducia e con una buona forma per poi iniziare a preparare la Grande Boucle dalla prossima settimana». Cronometro e tappone di Livigno gli hanno dato un margine forse incolmabile e la seconda lo ha reso «super felice e orgoglioso. Sentire i tifosi che ti spingono per 200 chilometri dà una motivazione speciale e ti permette di andare oltre il limite. Senza di loro non ci sarebbe il ciclismo, loro sono la ragione per dare spettacolo».

Da Livigno si riparte oggi per una tappa di montagna che arriva a Santa Cristina Val Gardena dopo 206 km alleggeriti dall’accorciamento dello Stelvio, comunque posizionato in partenza.

