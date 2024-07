Pogacar non disputerà la prova olimpica 

Quest’anno non è potuto salire sul podio di Parigi e non ci salirà neppure per mettersi al collo un’eventuale medaglia olimpica. Tadej Pogacar ha reso memorabile con le sue sei vittorie di tappa e la conquista della terza maglia gialla della carriera, un’edizione di Tour de France a suo modo già “storica”. La conclusione in una città diversa dalla capitale (in questo caso Nizza) era inedita, ma proprio le Olimpiadi che hanno causato lo spostamento avrebbero potuto dare allo sloveno (come al belga Remco Evenepoel, 3° classificato) una seconda opportunità.

Cambio di maglia

Invece il corridore della Uae Emirates, che ai Giochi avrebbe corso con per la Slovenia la prova in linea ha deciso di non partecipare. «È un percorso poco adatto alle sue caratteristiche. Potrebbe riposare, l'obiettivo è il Mondiale a Zurigo», aveva già detto a Sky Sport, prima che la decisione venisse ufficializzata, l'agente Alex Carera, che cura gli interessi di Tadej. «Ha un grande sogno, quello di vincere tutte le più importanti corse al mondo, e gli mancano Mondiale, Vuelta e la Parigi-Roubaix». Secondo i malevoli, Pogacar potrebbe invece avere “perso entusiasmo” anche perché irritato con la federazione slovena che non ha convocato la fidanzata, Urska Zigart, due volte campionessa nazionale a cronometro.

Da Nizza a Parigi

Alle olimpiadi parteciperanno altri corridori saliti sul podio di Nizza. Evenepoel (Soudal-QuickStep) difenderà i colori del Belgio sia nella prova in linea, sia a cronometro. Grande favorito per la crono del 27 luglio (33 km piatti), assieme al giovane britannico Joshua Tarling e al nostro Filippo Ganna, non può essere certo escluso neppure dal pronostico per la prova in linea. Assente la maglia a pois del Tour, Richard Carapaz (che è campione uscente ma al quale la federazione ecuadoriana ha preferito Narvaez), ci sarà invece il re della classifica a punti, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), unico rappresentante dell’Eritrea, che può giocarsi nella prova in linea le (poche) chance il 3 agosto sui 275 km del nervoso circuito parigino.

