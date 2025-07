Pogacar “mura” i rivali 

Anche il il Mur de Bretagne è “spianato”. Tadej Pogacar questa volta non ha problemi ad affondare il colpo e prendersi con tutta la decisione del caso la vittoria (101ª da pro) e la maglia gialla. Il Tour de France celebra Bernard Hinault nella settima tappa, Saint Malo-Guerlédan di 197 km, e si arrampica sulla celebre salitella per assistere all’ennesima esibizione di forza del campione del mondo.

La tappa

Il gruppo non concede spazio alla fuga e, sul primo passaggio sul traguardo, Jonas Vingegaard, il primo pretendente al trono di Pogacar, mostra i muscoli schierano a tuirare ui “calabroni” della Visma. Il gruppo si spacca, davanti restano circa 25 corridori. A una decina di chilometri dalla fine, una brutta caduta nel plotone di testa che viaggia a velocità forsennata (alla fine la media sarà da fantascienza: 48,117 km/h) mette fuorigioco, tra gli altri, il portoghese Joao Almeida (costola rotta ma prosegue), vincitore del Giro di Svizzera e spalla dello sloveno alla Uae Emirates. Nel finale, però, prima Tim Wellens, poi Jhonatan Narvaez pilotano “Pogi” verso il traguardo: nello scatto a 250 metri dall’arrivo, soltanto Vingegaard riesce a stargli a ruota, per giungere secondo. Tutti gli altri (dal giovane scozzese Oscar Onley, terzo) accusano almeno un paio di secondi. L'olimpionico belga Remco Evenepoel (Soudal), sesto a 2”, è ancora secondo in classifica ma a 54” (con la maglia bianca di miglior giovane), mentre la rivelazione francese Kevin Vauquelin (Arkea, 7°) è terzo nella generale a 1’11”, 6” meglio di Jonas Vingegaard, quarto a 1'17”. L’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin) ha perso la maglia gialla (adesso è quinto a 1'29”) ma è in ottima compagnia perché Pogacar ha riempito il guardaroba: maglia gialla di leader e maglia verde della classifica a punti (strappata al friulano Jonathan Milan che però potrà continuare a vestirla in prestito), mentre per un punto quella a pois degli scalatori è rimasta al compagno di squadra Tim Wellens. Oggi proprio Milan sarà chiamato alla sfida con gli altri velocisti nella St. Méen le Grand- Laval (Espace Mayenne) di 171,4 km, mentre i big potranno prendersi una pausa.

Giro Women

La tedesca Liane Lippert (Movistar) ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia Women, da Bellaria-Igea Marina a Terre Roveresche-Orciano di Pesaro, di 145 chilometri. La svizzera Marlen Reusser, anche lei della Movistar, conserva la maglia rosa di leader con 16” su Elisa longo Borghini (Uae Emirates), ieri nona a 1’24” davanti a Barbara Malcotti. Oggi la penultima e decisiva tappa, Fermignano-Monte Nerone di 150 km con arrivo in salita.

RIPRODUZIONE RISERVATA