Pogacar, minimo sindacale 

Come Thymen Aresman a Superbagnères, Ben O’Connor coglie l’attimo e la chance concessa dal “re Sole” Tadey Pogacar (sempre più saldo inmaglia gialla) e si aggiudica a Courchevel il tappone alpino con tre colli Hors Categorie. Una tappa, la 18ª del 112° Tour de France, che a un certo punto sembrava promettere un vero e proprio terremoto, con lo sfidante Jonas Vingegaard all’attacco sul Col de la Madeleine, a 70 km dall’arrivo. La maglia gialla l’ha seguito e i due hanno raggiunto i fuggitivi di giornata, tra i quali Primoz Roglic e l’americano Matteo Jorgenson, compagno del danese alla Visma. Il gruppetto, con Arensman, O’Connor e Rubio, ha fatto il vuoto ma sulla pianula prima dell’ultima ascesa si è fermato.

Lo stallo

A quel punto, a una trentina di km dall’arrivo, O’Connor è partito assieme a Rubio e Jorgenson con loro, lasciando solo il capitano. A Pogacar (che intanto aveva risposto a Lenny Martinez, primo sul Glandon, prendendosi 15 punti sul gpm) non è sembrato vero addormentare la corsa a far rientrare gli uomini che si erano staccati sulla Madeleine. La Visma ha prova goffamente a ricostruire lo scenario per un attacco ma Simon Yates e Sepp Kuss non hanno scalfito il vantaggio di 3’30” accumulato dai battistrada. Al punto che, quando la maglia rosa dell’ultimo Giro ha finito il proprio turno, la Uae Emirates ha preso in mano la corsa e cominciato a rifare selezione.

L’epilogo

Mentre con Pogacar e Vingegaard restavano soltanto Onley, Roglic e Gall, O’Connor resisteva anche alla pioggia e alla grandine scesa ai 2298 metri del Col de la Loze, cima più alta del Tour (Souvenir Desgrange), Vingegaard provava l’attacco a un chilometro dall’arrivo. Il campione del mondo sloveno lo seguiva e, ai 400 metri, piazzava uno scatto micidiale che risucchiava Rubio e costava caro al danese, costretto a cedere altri 9” più due di abbuono. Lo scozzese Oscar Onley può considerarsi l’altro vincitore di giornata, perché si è portato a soli 22” dal terzo posto di Florian Lipowitz, che veste anche la maglia bianca di miglior giovane

Ultime salite

Tutti temi buoni da sviluppare oggi, nell’ultima, vera tappa di montagna (senza sottovalutare le insidie delle ultime due. Pogacar la inizia con 4’26” su “Vingo”, una dote più che rassicurante. Gli fanno una classifica a parte ma la lotta è tra Lipowitz, Onley e Roglic che, a 1’48” dal compagno di squadra nella Red Bull-Bora può tentare qualcosa nella Albertville-La Plagne, di 129,9 km, con 4629 m di dislivello e arrivo in salita. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA