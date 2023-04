Pogacar meglio di Merckx? No, ma diverso  

Impressionate, meraviglioso Tadej Pogacar. Il 24enne sloveno con due Tour de France in bacheca, ieri ha aggiunto la Freccia Vallone alla collana dei propri successi. Adesso sono 58, 12 (in 18 giorni di corsa!) nel 2023. In questa stagione, dopo il 4° posto a Sanremo, ha già fatto sue il Giro delle Fiandre e l’Amstel Gold Race.

Nessuno, neppure il grande Eddy Merckx, era riuscito a metter assieme nello stesso anno le tre classiche del Nord. C’è riuscito ieri Pogacar, precedendo sul Muro di Huy Mattias Skjelmose, Mikel Landa, Michael Woods e il nostro Giulio Ciccone, buon quinto. Pogacar meglio del Cannibale? Assolutamente no, anche perché in mezzo secolo il ciclismo è del tutto cambiato. Nel 1975, Merckx vinse la Milano Sanremo, il Giro delle Fiandre, l’Amstel Gold Race, la Liegi Bastogne Liegi (che si correrà domenica), fu secondo alla Roubaix e terzo alla Freccia, ma nel frattempo conquistò anche una tappa e classifica generale alla Settimana Catalana. Il 20 aprile aveva 11 vittorie in 31 giorni di corsa (su 58 totali, cioè correndo una volta ogni due giorni), compresa una frazione e la classifica generale del Giro di Sardegna e l’assurda Sassari-Cagliari disputata nel circuito di Monte Urpinu.

RIPRODUZIONE RISERVATA