Pogacar inarrestabile 

Tadej Pogacar cala il tris alla Vuelta ottenendo il successo anche nella sesta tappa, la Alcossebre-Castellò di 177,5 chilometri. Lo sloveno ha attaccato in salita ai -24 dall’arrivo, rimanendo da solo prima di essere rimontato da Enric Mas in cima al gran premio della montagna. Dopo aver rischiato di cadere in discesa, poi, Pogacar è riuscito a imporsi in uno sprint a due con lo spagnolo, adesso suo più diretto inseguitore in classifica generale a 3'34". Terzo al traguardo il belga Ramses Debruyne a 46".
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