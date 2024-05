Pogacar il Magnanimo 

Stavolta non ha vinto, lasciando la gioia del primo successo da professionista al tedesco Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost). Ma anche nella 17ª tappa del 107° Giro d'Italia, ancora fredda e bagnata, la Selva di val Gardena-Passo del Brocon di 159 chilometri, la maglia rosa, lo sloveno Tadej Pogacar ha voluto lasciare il segno con uno scatto (forse sarebbe meglio dire un’accelerazione) a poco meno di 2 km dall’arrivo in salita, per incrementare di altri 18” il vantaggio sui rivali. Tra questi, ha sfruttato la giornata l’italiano Antonio Tiberi, 3° al traguardo, che ha rosicchiato 41” a Ben O’Connor (dimezzando il ritardo dalla quarta posizione) e 13” a Thymen Arensman, l’olandese che gli contendo il successo nella classifica dei giovani. Ha perso invece una posizione Filippo Zana, ora nono in classifica.

Oggi giornata tranquilla e penultima occasione per i velocisti superstiti nella 18ª tappa, da Fiera di Primero a Padova di 178 km, con poche insidie, tutte nella prima parte.

Ordine d’arrivo : 1. Georg Steinhauser (Ger, EF), km 159 in 4.28’05” media 35,484 km/h, 2. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emi- rates) a 1’24”, 3. Antonio Tiberi (Ita, Bahrain) a 1’42”, 4. Geraint Thomas (Gbr) st, 5. Dani Martinez (Col) st, 6. Einer Rubio (Col) st, 7. Romain Bardet (Fra) st, 8. Thymen Arensman (Ola) a 1’55”, 9. Jan Hirt (Cec) st, 10. Rafal Majka (Pol) st.

Classifica : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae) 68.31’18”, 2. Dani Martinez (Col) a 7’42", 3. Ge- raint Thomas (Gbr) a 8’04”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 9’47”, 5. Antonio Tiberi (Ita) a 10’29”, 6. Thymen Arensman (Ola) a 11’10”, 7. Romain Bardet (Fra) a 12’42”, 8. Einer Rubio (Col) a 13’33”, 9. Fiippo Zana (Ita) a 13’ 52”, 10. Jan Hirt (Cec) a 14’44”.

RIPRODUZIONE RISERVATA