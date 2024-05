Pogacar fa quello che vuole 

Cambiano le modalità, non il nome del vincitore. Tadej Pogacar, lo sloveno in maglia rosa (e pantaloncini pure, visto che quelli granata-Toro sono stati vietati dall’Uci) ha vinto anche l'ottava tappa dell'edizione numero 107 del Giro d'Italia, la Spoleto-Prati di Tivo di 152 km con arrivo in salita, ma ha scelto la modalità della volata. Non ha attaccato i rivali, limitandosi a far fare una scrematura ai suoi uomini, ma li ha fulminati con una progressione ai 200 metri che gli ha garantito vittoria, abbuoni e qualche secondo guadagnato anche sugli immediati rivali. Se a Oropa aveva scelto l’attacco da lontano, stavolta ha giocato d’attesa, risparmiando qualche energia.

I rivali

Alle sue spalle, Dani Martinez (Bora-Hansgrohe), Ben O'Connor (Decathlon Ag2r La Mondiale) e il miglior italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), subito davanti a Geraint Thomas. Assieme all’altro colombiano Einaer Rubio e al belga Cian Uijtdebroeks, sono anche i più credibili aspiranti a fargli compagnia sul podio di Roma.

Le impressioni «Non mi aspettavo affatto di vincere», ha provato a dire, «ma è fantastico farlo di nuovo qui a Prati di Tivo. Non appena abbiamo superato la prima salita di giornata, i miei compagni di squadra volevano che andassi a prendere la tappa. Dani Martinez lo pensavo come principale avversario, ma non è stato l'unico. Antonio Tiberi ci ha provato un paio di volte. Avevo più o meno tutto sotto controllo», ha ammesso.

La tappa di oggi

Oggi si corre la lunghissima (214 km) Avezzano-Napoli con un finale molto nervoso in circuito: «Spero che sia una giornata di relax, ma gli ultimi 50 km sono insidiosi, quindi dovrò rimanere concentrato fino al traguardo di Napoli», ha concluso Pogi.

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) 152 km in 4h02'16” media 37,644 km/h, 2. Dani (Col, Bora-Hansgrohe) st, 3. Ben O'Connor (Aus, Decathlon) st, 4. Antonio Tiberi (Ita) a 2”, 5. Geraint Thomas (Gbr) st, 6. Einer Rubio (Col) st, 7. Cian Uijtdebroeks (Bel) st, 8. Thymen Arensman (Ola) a 11”, 9. Michael Storer (Aus) a 13”; 11. Lorenzo Fortunato (Ita) a 21”; 13. Domenico Pozzovivo (Ita) st; 15. Giovani Aleotti (Ita) a 1’05”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar in 28.14’42”, 2. Martinez a 2'40”, 3. Thomas (Gbr, Ineos) a 2'58”, 4. O’Connor a 3’39”, 5. Uijtdebroeks a 4’02”, 6. Tiberi a 4’23”, 7. Fortunato a 5’15”, 8. Rubio a 5’28”, 9. Arensman a 5’30”, 10. Jan Hirt (Cec) a 5’53”.

