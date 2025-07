Pogacar è fuori dal tempo 

L’ordine d’arrivo, le premiazioni ma, in aggiunta, anche l’aggiornamento di numeri e record. È il ciclismo ai tempi di Tadej Pogacar, l’onnipotente sloveno che ieri ha vinto anche la 13ª tappa del Tour de France, una cronoscalata di 10,9 km, da Loudenvielle ai 1580 metri di quota di Peyragudes. Per la maglia gialla (l’aveva conquistata giovedì a Hautacam, ieri ha aggiunto quella a pois dei gpm e promette di strappare quella verde della classifica a punti al nostro Jonathan Milan) è il terzo successo parziale in questa 112ª edizione della Grande Boucle, il che porta il totale a 21: mai nessuno ne aveva collezionate tante alla sua età. Le vittorie in carriera sono 103.

La tappa

Il percorso, con i primi chilometri in piano, lasciava il dubbio sul mezzo da usare ma per “Pogi” sono dettagli: già nel tratto in pianura, con bici “normale”, aveva fatto meglio dei rivali (compreso il campione del mondo della specialità, Remco Evenepoel, ancora in giornata-no) che avevano optato per protesi al manubrio e casco aerodinamico. Di grandezza imbarazzante (con il biancorosso della bandiera danese che lo rendeva simile al fungo del Monopoli) quello di Jonas Vingegaard, unico a contenere le perdite: secondo a 36” e secondo anche in classifica ma già a 4’08” dallo sloveno della Uae. Si è difesa dignitosamente la coppia della Red Bull- Bora: 3° un indomito Primoz Roglic a 1’20”, quarto l’emergente tedesco Florian Lipowitz, che vede il podio. Poi l’unico uomo non di classifica, l’australiano Luke Plapp, 5°.

Di seguito ordine d’arrivo e classifica, da considerare provvisoria: oggi cambierà ancora dopo che, nei 182,6 km pirenaici che partono da Pau, si saranno scalati Tourmalet, Aspin, Peyresourde e la finale Luchon-Superbagnères. Non salite qualsiasi, evidentemente. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Po- gacar (Slo, Uae Emirates-Xrg) km 10,9 in 23’00” media 28,431 km/h, 2. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) a 36”, 3. Primoz Roglic (Slo, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 1’20”, 4. Florian Lipowitz (Ger, id.) a 1’56”, 5. Luke Plapp (Aus) a 1’58”, 6. Matteo Jorgenson (Usa) a 2’02”, 7. Oscar Onley (Gbr) a 2’06”, 8. Adam Yates (Gbr) a 2’15”, 9. Lenny Martinez (Fra) a 2’21”, 10. Felix Gall (Aut) a 2’22”, 11. Kevin Vauquelin (Fra) a 2’35”, 12. Remco Evenepoel (Bel) a 2’39”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar in 45.45’51”, 2. Vingegaard a 4’07”, 3. Evenepoel a 7:24”, 4. Lipowitz a 7:30”, 5. Onley a 8’11”, 6. Vauquelin a 8’15”, 7. Roglic a 8’50”, 8. Tobias H. Johannessen (Nor) a 10’36”, 9. Gall a 11’43”, 10. Jorgenson a 14’15”.

