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Ciclismo.
07 aprile 2026 alle 00:33

Pogacar: e due! Prossima tappa la Paris-Roubaix 

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In un 110° Giro delle Fiandre di rara bellezza e qualità, Tadej Pogacar ha confermato di essere il numero uno assoluto in questo momento. Ha faticato, forse più di altre volte, per prendersi il terzo successo nella Classica Monumento belga, ma uno a uno ha messo alla frusta i rivali, arrivando ancora una volta solitario al traguardo dopo 278 chilometri di uno spettacolo esaltante messo in strada dallo sloveno insieme con Mathieu Van der Poel, Remco Evenepoel, Wout Van Aert e Mads Pedersen. Il 27enne campione del mondo in carica ha ora vinto dodici Monumento, superando le undici di Roger de Vlaeminck ma ormai ha nel mirino il record di Eddy Merckx, che vanta 19 trionfi. Delle ultime nove, ne ha vinte sette (quest'anno la Milano-Sanremo e il Fiandre ieri), con Van der Poel unico altro corridore ad averne vinti almeno una dopo il trionfo di Jasper Philipsen alla Sanremo 2024.

Ma il sogno proibito di Tadej è il “Grande Slam” dei cinque monumenti. Domenica si correrà la Parigi-Roubaix, l’unico che gli manca. In alternativa il poker mai riuscito a nessuno: Merckx e Pogacar sono gli unici ad aver vinto tre Monumenti in una sola stagione.

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