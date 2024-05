Pogacar domina, a Roma il trionfo 

Braccia alzate e un gran sorriso per salutare il pubblico che lo acclamava al traguardo per l’ennesima prova di superiorità. Tadej Pogacar conclude il Giro d’Italia da trionfatore: ieri ha vinto la ventesima tappa, la Alpago-Bassano del Grappa lunga 184 chilometri, conquistando il sesto successo personale in questa 107esima edizione della corsa, e domani arriverà a Roma, al traguardo finale, mostrando ancora una volta l’enorme superiorità sugli altri corridori.

«Non è stato un viaggio tranquillo, ma avevo delle gambe incredibili», ha detto il vincitore, «il piano era questo, la squadra ha fatto un lavoro eccellente. Molano e Oliveira hanno lavorato nella prima parte, Bjerg e Stake Laengen hanno imposto un bel ritmo lungo la prima scalata del Monte Grappa, al resto ci abbiamo pensato sull’ultima salita. Il gap che avevo mi ha permesso di poter affrontare con tranquillità la discesa. Volevo vincere per onorare questa maglia rosa che indosso dal secondo giorno».

In maglia rosa dalla seconda tappa, lo sloveno ieri ha attaccato a una trentina di chilometri dal traguardo, ha raggiunto Giulo Pellizzari che aveva tentato un’azione solitaria e dopo averlo ripreso si è involato verso il traguardo. Con due minuti di ritardo sono arrivati i primi inseguitori, con la volata per il secondo posto vinta dal francese Valentin Paret-Peintre davanti a Daniel Martinez, secondo nella classifica generale ma con un distacco di circa 10 minuti su Pogacar, Antoni Tiberi, Einer Rubio e lo stesso Pellizzari. «Il calore del pubblico è stato impressionante, voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti», il commento del fuoriclasse sloveno, «sarà la mia prima volta a Roma, sono sicuro che sarà una giornata piacevole». Oggi la passerella meritata nella Capitale.

