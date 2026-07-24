Pogacar divino, meglio di Pantani 

Un uomo solo contro sé stesso, sui ventuno, gremitissimi tornanti dell'Alpe d'Huez. Troppo grande il richiamo della storia, troppo altisonante il nome della salita finale per adagiarsi sugli allori di un Tour de France già chiuso a doppia mandata. Di fronte a una vetta mai conquistata, a uno dei record di scalata più longevi del ciclismo e al nome di chi lo detiene (Marco Pantani, dal 1995) il palato da cannibale di Tadej Pogacar si fa ingolosire, e poco importa se all'imbocco dei 13 km finali i fuggitivi hanno un vantaggio cosmico. La rincorsa dello sloveno - fatta eccezione per il tratto in cui trova il compagno Adam Yates - è un viaggio portentoso e allo stesso tempo intimo nel frastuono della folla, che si apre a ogni curva davanti a lui come a un Mosé in maglia gialla.

Verso Parigi

Un viaggio che porta alla quinta vittoria della sua Grande Boucle: ormai una routine, ma al traguardo la sua gioia è quella delle giornate speciali, quelle che puoi chiamare trionfi, che si guadagnano un posto in prima pagina nell'album dei ricordi. Un campione lo sa quando ha fatto un'impresa. L'unico modo per vincere date le circostanze, con la fuga di giornata - ricchissima di corridori - arrivata ai piedi della salita con 3'15” di vantaggio e vari uomini pericolosi all’interno. Lo sloveno non ha tempo da perdere e parte in progressione sulle prime rampe con un ritmo impossibile per i diretti rivali nella classifica generale: riprende a uno a uno gli attaccanti di giornata, finché non riacciuffa ai -1500 metri un ancora generosissimo Richard Carapaz e Lenny Martinez. La strada spiana, tutto sembra presagire una volata, ma la maglia gialla ha fame, attacca di nuovo e vola al traguardo in solitaria.

Battuto il Pirata

Il primato di Pantani (che deteneva addirittura i tre migliori tempi di sempre sull'Alpe) viene sgretolato senza pietà: 35'25” contro i 36'50” del romagnolo. Alle sue spalle Martinez beffa Carapaz per il secondo posto di tappa, mentre per il secondo posto della generale Remco Evenepoel (a 7’11” allunga ancora su Isaac del Toro (9’42”), che a sua volta mangia 4 piccoli secondi a Paul Seixas (10’06”) e su Mattias Skjelmose. Il danese sopravanza il compagno Juan Ayuso, crollato a inizio salita, ma è sesto in classifica, a 9” da Martinez. Risale in ottava posizione, invece, Carapaz, dopo un'altra tappa garibaldina e un'Alpe d'Huez in cui sferra attacchi continui.

Pazzesco

«È qualcosa di speciale, c'era un'atmosfera pazzesca su tutta salita», dice Pogacar al traguardo. «Devo ringraziare tutta la squadra, stavo correndo per loro». E annuncia che cercherà di aiutare Del Toro a restare sul podio oggi nella tappa regina: lungo 1 170,9 km da Le Bourg d'Oisans ancora all’Alpe d'Huez (ma da una strada diversa), ci sono Col de la Croix de Fer, Telegraph, Galibier (Souvenir Henry Desgrange) e Sarenne da scalare.

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