Pogacar cannibale ma che Pellizzari! 

Cannibale. Tadej Pogacar non lascia niente ai rivali e vince anche a Santa Cristina in Val Gardena la 16ª tappa di un Giro d’Italia in cui si lotta solo per il secondo posto. Lo sloveno in maglia rosa (a maniche corte ma con i pantaloni lunghi nel gelo) ha tagliato il traguardo contando con le dita fino a cinque, simboleggiando i successi ottenuti (sinora) in questa edizione. Pilotato dal compagno della Uae Emirates, Rafal Majka, ha allungato senza sforzo apparente a 1500 metri dal traguardo ed è andato a riprendere i fuggitivi, ultimo dei quali (ai -700) Giulio Pellizzari, che non è riuscito a seguirlo. Il stato bravo poi , il ventenne della VF Bardiani, a resistere al ritorno di Dani Martinez e difendere il secondo posto, meritandosi un premio speciale: quando ha chiesto gli occhiali allo sloveno, per ricordo, questi si è tolto e gli ha dato anche la maglia rosa, porgendogliela e poi abbracciandolo. Un momento speciale per il giovane di San Severino Marche (Macerata), che ha sfiorato l'impresa. Quarto e quinto posto per Christian Scaroni e Antonio Tiberi, settimo Antonio Caruso.

La tappa è stata accorciata a 118 km (partenza da Lasa e non da Livigno) per il maltempo. Oggi però c’è ancora da salire: nella Selva di Val Gardena-Passo Brocon di 159 km, con 5 Gpm.

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) km 118,4 in 2h49'37”, media 41,882 km/h, 2. Giulio Pellizzari (Ita, VF Group-Bardiani) a 16”, 3. Dani Martinez (Col, Bora- Hansgrohe) st, 4. Christian Scaroni (Astana) a 31”, 5. Antonio Tiberi (Ita) a 33”, 6. Thymen Arensman (Ola) a 38”, 7. Damiano Caruso (Ita) a 39”.

Classifica : 1. Tadej Pogacar, 2. Dani Martinez a 7'18”, 3. Geraint Thomas (Gbr, Ineos) a 7'40”, 4. Ben O’Connor (Aus) a 8’42”, 5. Antonio Tiberi a 10’09”, 6. Thymen Arensman a 10’33”, 7. Romain Bardet (Fra) a 12’18”, 8. Filippo Zana (Ita) a 12’ 43”, 9. Einer Rubio (Col) a 13’ 09”, 10. Jan Hirt (Cec) a 14’07”.

