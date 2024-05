pogacar attacca e fa il vuoto in salita a oropa 

Secondo giorno del Giro, prime salite impegnative e Tadej Pogacar ha già messo le mani sulla maglia rosa, trionfando sui tornanti che portano al santuario di Oropa, sulle montagne biellesi. Una prova di forza dello sloveno in una tappa abbastanza dura e che trasudava ricordi di una delle più belle imprese compiute da Marco Pantani, il 30 maggio 1999.

Come il Pirata

Ventincinque anni fa il “Pirata” staccò tutti dopo una rimonta pazzesca: per il salto della catena su queste stesse strade fu costretto a recuperare oltre mezzo minuto e a rimontare 49 corridori. A Oropa vinse senza esultare perché era convinto che davanti a lui qualcuno avesse già tagliato il traguardo. Pogacar, al contrario, sapeva benissimo che nessuno era riuscito a resistergli, ma ha interpretato una parte simile a quella di Pantani, quasi per fargli un omaggio: nel centro di Biella, a poco più di 10 chilometri dall'arrivo la ruota anteriore si è afflosciata per una foratura, lo sloveno è scivolato in curva ed è caduto dalla bici. Ha perso oltre 20” dal gruppo e li ha recuperati, aiutato da due compagni di squadra, in un batter d'occhio. Poi a 4 chilometri e mezzo dalla vetta Pogacar ha sferrato l'attacco che tutti temevano e che nessuno è riuscito a contrastare tra l'ammirazione dei tanti tifosi dei club Pantani arrivati dalla Romagna.

Il finale

Ci ha provato l'australiano Ben O'Connor, pagando poi lo sforzo, solo l'irriducibile Geraint Thomas e un manipolo di altri “coraggiosi”, con Daniel Martinez primo dei battuti, sono riusciti a limitare i danni a 27". Con il quasi 37enne gallese, secondo in classifica l'anno scorso, e il colombiano sono arrivati anche Lorenzo Fortunato e il tedesco Florian Lipowits, a 30” l'australiano Michael Staer, il belga Cian Uijtdebrokes e il colombiano Einer Rubio. La maglia rosa della prima tappa, l'ecuadoriano Narvaez, ha ceduto 2'03. Dopo due tappe Pogacar guida la classifica generale con 45" di vantaggio su Thomas e Martinez; O'Connor è decimo a 1'24", Bardet solo ventiduesimo, con un ritardo già pesante, 2'31".

Oggi la terza tappa, l'ultima tutta in Piemonte, da Novara a Fossano (Cuneo), sulla carta la prima giornata ideale per i velocisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA