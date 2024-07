Pogacar allunga sui Pirenei Bravo Ciccone: 5° 

Un capolavoro di testa, gambe e tattica. Tadej Poagacar ha illuminato la prima tappa pirenaica, Pau-Saint Lary Soulan (Pla d'Adet) di 151,9 km, con tre salite compreso il Tourmalet e l’arrivo, ottenendo per distacco la seconda vittoria parziale in questo Tour de France e assestando il primo vero colpo al suo grande rivale. Il danese Jonas Vingegaard ha provato a replicare all’attacco, annunciato dall’allungo di Adam Yates a chiudere sul fuggitivo Ben Healy, ma alla fine ha dovuto cedere 39”. Ha limitato i danni grazie al secondo posto al traguardo, con 31” su Remco Evenepoel, che gli garantisce il sorpasso sul belga in classifica. Ma la tappa (preceduta dal ritiro di Tom Pidcock, cui si aggiunto quello del campione italiano Alberto Bettiol) ha confermato che qualsiasi presenza diversa da questi tre fenomeni sul podio finale di Nizza rappresenterà un’anomalia rispetto a un pronostico quantomai annunciato. Nelle posizioni della top ten non ci sono state altre variazioni, con Giulio Ciccone che resta ottavo e che ieri ha sprintato per il quinto posto a 13” da Evenepoel.

Ma la battaglia sulle salite è soltanto all’inizio. Senza dimenticare che ci saranno almeno tre tappa di salita nella prossima settimana, prima del riposo c’è la seconda frazione pirenaica che è ancora più dura. Oggi si va da Loudenvielle sino ai 1782 metri di Plateau de Beille (197,7 km in tutto, con 5000 metri di dislivello): una frazione ricca di gpm (5) e di ricordi, con il Portet d’Aspet fatale a Fabio Casartelli nel ‘95 e l’arrivo che lanciò Marco Pantani nel ‘98, quando realizzò la doppietta Giro-Tour che Pogacar può emulare. ( c.a.m. )

Ordine d’arrivo : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates) km 191,9 in 4.01’51” media 37,685 km/h, 2. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) a 39”, 3. Remco Evenepoel (Bel, Soudal-QuickStep) a 1’10”, 4. Carlos Rodriguez (Spa, Ineos) a 1’19”, 5. Giulio Ciccone (Ita, Lidl-Trek) a 1’23”, 6. Santiago Buitrago (Col) st, 7. Adam Yates (Gbr) st, 8. Felix Gall (Aut) a 1’26”, 9. Matteo Jorgenson (Usa) a 1’29”, 10. Derek Gee (Can) st, 11. Mikel Landa (Spa) st, 12. Joao Almeida (Por) 1’31”.

Classifica : 1. Pogacar in 56.42’39”, 2. Vingegaard a 1’57”, 3. Evenepoel a 2’22”, 4. Almeida a 6’01”, 5. Rodriguez a 6’09”, 6. Landa a 7’17”, 7. A. Yates a 8’32”, 8. Ciccone a 90’9”, 9. Gee a 9’33”, 10. Jorgenson a 10’35”, 11. gall a 10’54”, 12. Buitrago a 11’14”.

