PoettoFest, le notti di rap & trap 

La musica live, certe notti con il mare a un passo, la superserata finale alla Fiera. Tutto questo è PoettoFest, edizione numero sei, la grande rassegna musicale che animerà le notti di domani, domenica e martedì 30 all’Arena Village del Poetto e quella del primo maggio, in viale Diaz. Tutto pronto, caccia agli ultimi biglietti e poi sarà musica live, dj set, un festival che cresce e che “minaccia” di riscuotere ancor più successo rispetto alle scorse edizioni, vista la grande attesa che si respira fra i giovanissimi.

In scena

La prima delle quattro serate, domani a partire dalle ore 18, “apre” il villaggio. Tre stage dedicati a generi musicali che spaziano dal rap al pop, dalla trap alla dance, dal rock all'elettronica, accompagnati da aree espositive, live painting e un'area food & relax per soddisfare tutti i gusti. Si comincia, sotto il profilo musicale, con El Matador. Arriva da Ciampino, la star della serie tv “Nuova scena” di Netflix, dove non ha vinto ma il successo lo sta premiando. Nei suoi live si esibisce con la maglia della Roma. El Matador è il nome d’arte di Micheal Anno Obeng, nato nel 2003 a Reggio Emilia e di origini ghanesi. Nella stessa serata, fra gli altri spazio anche a Digital Astro, giovane siciliano di origini marocchine, rapper che arriva dalla “cantera” di Ghali.

Fra gli appuntamenti più attesi, martedì 30 vedremo Artie 5ive, la “bomba” del PoettoFest a giudicare dall’attesa e dal passa parola fra gli under 20. Pseudonimo di Ivan Arturo Barioli, questo rapper milanese di 23 anni, originario della Sierra Leone, ha scelto il nome d’arte dalle cinque vie principali del quartiere Bicocca di Milano. Con lui, spazio anche a Praci, che terrà alta la bandiera della Sardegna: cagliaritano, intorno ai vent’anni, spazia dall’hip hop al rap, piace non solo nell’Isola anche dopo il suo show a Capodanno con Sgribaz, un altro dei nostri rappresentanti dei Quattro Mori.

Chiusura di altissimo livello alla Fiera, la sera del primo maggio, con Mondo Marcio, Neima Ezza, Nicky Savage, Nitro, Leschio, Mefis Depedis, Onibo, Dali, Ermes, il meglio della scena trap, rap e hip hop a cura di "Tra Le Nuvole”, organizzazione rodata su questo genere di festival.

Sul palco, con l’importante compito di presentatore delle serate – eccetto quella gratuita del 28 – ci sarà Ruido dei Sa Razza, artista al vertice della scena rap, voce e volto di Radiolina, che guiderà anche l’esibizione dei vincitori del Poetto contest, un web referendum dove si votavano le esibizioni di questi giovani artisti alle loro prime uscite: Dr Colpa, Davide Nanni, Joe D, Noor, Toy Hammer e Kawakami. Da non perdere i dj set con Roli, Venom, Spoli, Pinelli, C_sky, Marascia, Jake the Raider, Cozzolino, Far D, Piraz, Manolo, Enomoney fino a tarda notte. Tutte le info su poettofest.com. (e.p.)

