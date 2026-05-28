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29 maggio 2026 alle 00:29

PoettoFest 2026,  il Ctm attiva le navette notturne 

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Due navette dedicate del trasporto pubblico locale collegheranno Cagliari, il Poetto, Quartu e Flumini con l’Opera Beach Arena che da oggi a lunedì ospita l'ottava edizione del PoettoFest. Il Ctm potenzierà, inoltre, il servizio notturno per garantire ai partecipanti spostamenti sicuri in alternativa all'auto privata.

«I nostri mezzi - sottolinea il presidente dell'azienda, Fabrizio Rodin - sono affidati a conducenti professionisti e, dalla mezzanotte, viaggiano con una guardia giurata a bordo, a tutela dei passeggeri e dei conducenti».

I bus, inoltre, sono dotati di sistemi di videosorveglianza. Oltre alle navette, la notte tra domani e domenica entreranno in funzione le linee notturne Ctm L, ER, 1N e 9N: la linea L, diretta a Flumini, consente anche di raggiungere l’area del PoettoFest. Percorsi e orari in tempo reale sono consultabili sull'app BusFinder. A bordo saranno validi i normali biglietti del Ctm.

Nel dettaglio, ecco percorsi e frequenze delle due navette. Navetta Cagliari - Margine Rosso e ritorno Partenza dalla fermata 2115 Matteotti, davanti alla stazione (capolinea linea 29, terza banchina). Il percorso sarà come quello della linea PQ fino alla rotatoria di Margine Rosso. Frequenza ogni 15 minuti. Prima corsa da piazza Matteotti alle 20.30, ultima alle 2.15. Navetta Brigata Sassari - Flumini e ritorno: partenza dalla fermata 466 Brigata Sassari Ctm Point (capolinea linea QS). Percorso: Brigata Sassari, viale Colombo, Lungomare Poetto, Margine Rosso, Flumini fino al capolinea della linea PF, quindi viale Poetto, viale Colombo e Brigata Sassari. Frequenza ogni 30 minuti. Prima corsa da Brigata Sassari alle 21, ultima alle 2.30.

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