Poetto, via ai lavori del secondo lotto 

Ci sono le reti arancioni nella passeggiata sul lungomare. Da qualche settimana il tratto quartese del Poetto, è di nuovo un cantiere ma questa non è una brutta notizia, tutt’altro.

Hanno infatti preso il via i lavori di riqualificazione del secondo lotto del lungomare, nel tratto dal Lido Mediterraneo, fino alla fontana, direzione Margine Rosso e nelle prossime settimane si procederà anche nel lato opposto dalla Bussola fino al confine con Cagliari. Così, salvo intoppi, la prossima estate quartesi e turisti ritroveranno un Poetto tutto nuovo. Il tratto dalla Bussola fino al Lido Mediterraneo era stato infatti già completato tempo fa.

Il programma

«I lavori procedono nel tratto verso Margine Rosso» conferma il sindaco Graziano Milia, «e presto cominceranno anche dall’altra parte. Per ovvie ragioni, i bagni che si trovano nella parte del cantiere non sono utilizzabili in questo periodo mentre invece restano regolarmente aperti gli altri». Sia nel tratto dal Lido Mediterraneo a Margine Rosso, sia in quello opposto, dalla Bussola fino al confine con Cagliari ci saranno la passeggiata, il verde, le piste pedonali e ciclabili e le piazzette.Discorso diverso invece per la parte che va dalla fontana verso Margine Rosso, dove non c’è la passeggiata e si interverrà soltanto per abbellire e riqualificare il bordo strada. Il via libera della Regione per il secondo e terzo lotto era già arrivato l’anno scorso, lavori finanziati con nove milioni di fondi Pnrr e destinati a cambiare radicalmente il volto del lungomare cittadino.E nonostante gli inevitabili disagi, tutti sembrano attendere con ansia di vedere tutto il Poetto con il suo nuovo look.

Le reazioni

«La cosa che apprezzo di più», dice Marinella Urru, «è che stiano eliminando quei terribili muretti in pietra che erano molto pericolosi. I lavori della prima parte mi avevano già soddisfatto però dovrebbero curare di più le piante perché alcune sono secche. E poi dovrebbero vietare ai proprietari dei cani di passare nelle aiuole e multare chi getta bottiglie e spazzatura». Anche Rosanna Coi è soddisfatta: «Sarà un Poetto certo migliore rispetto a quello di prima e la cosa che mi piace di più sono quelle grandi aree verdi. C’è chi si lamenta che abbiano preso il posto dei parcheggi ma io credo che le aree di sosta si possano ricavare anche altrove, non per forza davanti al mare». Maria Loredana Cocco il Poetto lo frequenta soprattutto d’inverno: «Vado spesso a camminare, certo adesso devi fare un po’ lo slalom tra le recinzioni ma come si dice “se vuoi qualcosa di bello un po’ devi soffrire”, quindi sopportiamo questi disagi per avere tra poco qualcosa di bello».La rinascita della pineta proseguirà anche in questo secondo lotto.

