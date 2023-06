Poetto, ventenne aggredito e rapinato della catenina 

Un cagliaritano di 20 anni è stato rapinato della catenina da sei sconosciuti ora ricercati dai carabinieri. La vittima sarebbe stata circondata nei pressi di un locale del litorale e la banda avrebbe tentato di portargli via il telefonino. Alla fine i balordi gli hanno strappato dal collo la catenina di non grande valore lasciandolo a terra malconcio.

L’episodio è avvenuto vicino ad un locale sul lungomare Poetto dove un gruppo di giovani avrebbe avvicinato il ventenne, molestandolo e quindi cercando di portagli via il telefonino: tentativo non riuscito. Qualcuno poi avrebbe afferrato la catenina strappandogliela dal collo e poi allontanandosi. In suo soccorso sarebbe intervenuto diverse persone: accompagnato in ospedale, il giovane rapinato, è stato giudicato guaribili in cinque giorni. Ha riportato solo contusioni superficiali.

Poi la denuncia ai carabinieri di Cagliari che hanno avviato le indagini: dei malviventi al momento non è stata trovata traccia. I carabinieri del capoluogo con i quali collaborano i militari della Stazione di Pirri hanno effettuato anche un sopralluogo al Poetto: esaminate anche le immagini di alcune telecamere. Interrogate pure diverse persone. In serata è stato inviato un rapporto in Procura.

