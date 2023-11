Poetto, una (lunga) stagione da record 

Una stagione record. Al Poetto l’estate non è ancora finita ma chi gestisce bar e locali traccia un primo bilancio prima di prepararsi per l’anno prossimo. Anche in questi giorni, grazie al clima particolarmente mite, la Spiaggia dei Centomila è presa d'assalto da cagliaritani e, soprattutto, turisti. I chioschi e i ristoranti che si affacciano sul lungomare, specialmente all’ora di pranzo, registrano il sold out. C’è anche chi, complice l’acqua non esageratamente fredda, ne approfitta per un tuffo o una passeggiata tonificante. Insomma, anche se il periodo prettamente balneare è finito, i gestori delle attività tendono a mettere in pratica quello che sino a poco tempo fa era solo uno slogan: destagionalizzare le presenze. Per consolidare il trend positivo, però, arriva l’appello unanime: «Il Comune ci aiuti a valorizzare il Poetto».

Anno boom

Angelo Cerina, gestore dello storico stabilimento balneare Il Lido, va al sodo. «Se facciamo il confronto con i precedenti due anni, dopo il ko causato dalla pandemia, gli affari sono decisamente migliorati». A dir la verità è da tempo che lo stabilimento mette a disposizione anche d’inverno le cabine per i “malati di mare”. «Sì, il nostro obiettivo è sempre stato quello di allungare la stagione». I conti danno ragione a Cerina. «Siamo soddisfatti, quest’anno il fatturato è aumentato del 20 per cento. Durante il periodo del Covid potevamo offrire 500 cabine, oggi siamo a 700. Nonostante la spiaggia sia sempre più ridotta dalle mareggiate». Cerina non risparmia le critiche. «Il Poetto è sempre stato il punto di attrazione principale del capoluogo anche se hanno fatto l’impossibile per spostare tutto al centro. Sbagliando, visto il caos di via Roma e della Marina. La zona balneare è abbandonata e siamo completamente al buio. Abbiamo bisogno – aggiunge Cerina - di essere ascoltati e coinvolti dall’amministrazione sulle scelte: il Poetto deve vivere 11 mesi all’anno». Nessun apporto dalle crociere. «Chi organizza il tour ci riconosce 15 euro per un ombrellone, due sdraio, panino e bibita. Sapete quanto chiede ai ciascun crocerista? 80 euro. Così non possiamo starci».

Più collegamenti

Alberto Melis, dalla terrazza del ristorante L’Antica Cagliari, non si lamenta. «È andata bene come l’anno scorso, anche se le previsioni davano una stagione da record». Quest’anno però è variata la tipologia dei clienti. «Sono arrivati molti stranieri che hanno messo in evidenza il nostro tallone d’Achille: i trasporti». Da qui l’appello al Comune. «Servirebbero più collegamenti con il centro città. Con i pochi taxi a disposizione, i turisti hanno avuto difficoltà a raggiungere il Poetto e, soprattutto, ad andare via».

Segno positivo

Peter Serra, gestore del Fico d’India è entusiasta. «Questa stagione è andata molto bene, abbiamo incassato il 25 per cento in più dell’estate 2022, tanto che ne abbiamo approfittato per chiudere in modo da concederci una pausa e ristrutturare il locale». Un successo che si basa sulla fidelizzazione. «Il nostro zoccolo duro durante la stagione estiva è la comunità Lgbt che apprezza i nostri spettacoli e la nostra programmazione. D’inverno – aggiunge Serra – lavoriamo con i cagliaritani». Non tutto fila liscio. «Il vero scandalo è la gestione dei rifiuti».

Controcorrente

«I flussi sono calati, la stagione non è andata bene». Alessandro Murgia è il titolare dello stabilimento balneare Emerson. «Quest’anno ne ha risentito soprattutto la ristorazione. Un calo che oscilla dal 20 al 30 per cento rispetto all’estate 2022».

RIPRODUZIONE RISERVATA